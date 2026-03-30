भाजपा का गहलोत पर पलटवार: श्रवण बगड़ी बोले – 'इंतजार नहीं, हकीकत शास्त्र पर करें बात'
भाजपा प्रदेश बगड़ी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के पांच साल के कार्यकाल में शासन व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरी रही.
Published : March 30, 2026 at 8:17 PM IST
जयपुर: प्रदेश में इन दिनों इंतजार और हकीकत शास्त्र पर सियासत गरमाई हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री-पुत्रों को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है. भाजपा मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 'इंतजार शास्त्र' की बात करने के बजाय 'हकीकत शास्त्र' पर ध्यान दें. बताएं कि उनकी सरकार में मंत्रियों के पुत्र कलेक्टर मीटिंग में किस हैसियत से बैठते थे? मंत्री पुत्र तबादला सूची सहित अन्य फाइलों को किस अधिकार से अधिकारियों से मंगवाते थे?
भाजपा प्रदेश बगड़ी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के पांच साल के कार्यकाल में शासन व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरी रही. यह सबको पता है कि उस दौरान सरकार 'होटलों से चली' और आम जनता के मुद्दों को दरकिनार किया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस समय मंत्रियों के पुत्र सरकार के कामकाज में दखल देते थे और यहां तक कि कलेक्टर की बैठकों में भी उनकी मौजूदगी देखी जाती थी. बगड़ी ने कहा कि अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को लेकर भी सवाल उठाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) में वैभव गहलोत का अध्यक्ष बनना भी कई सवाल खड़े करता है और यह दर्शाता है कि सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग किया गया. बगड़ी ने आगे कहा कि जनता अब इन तथ्यों को समझ चुकी है और आगामी चुनावों में इसका जवाब देगी. उन्होंने गहलोत से आग्रह किया कि वे राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर अपने कार्यकाल की वास्तविकता पर बात करें.
पढ़ें: अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर हमला, बोले- 'इंतजार शास्त्र' से युवाओं का भविष्य हो रहा बर्बाद
सनातन संस्कृति से एतराज क्यों? राजस्थान दिवस मनाने की तिथि में बदलाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर बगड़ी ने कहा कि यह निर्णय भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप है. उन्होंने कहा,' हम सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और हर कार्य शुभ मुहूर्त के अनुसार करते हैं. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए.' जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वे स्वयं तिथि और मुहूर्त के अनुसार मांगलिक कार्य नहीं करते?
ये कहा था गहलोत ने: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपने बेटे-बेटियों को सरकार से दूर रखने की सलाह दी थी, राजनीति से नहीं. उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री शर्मा अपराधबोध से ग्रसित हैं, इसलिए जोधपुर और जयपुर सहित अन्य जगहों पर मेरे लिए अनर्गल बातें कर रहे हैं. 'मैंने केवल यह कहा था कि सीएम शर्मा अपने बेटों को सरकार से दूर रखें. यह मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन अब वे मेरे बेटे के लिए काफी कुछ कह रहे हैं. जब मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने अपने बेटे को सरकारी आवास में नहीं रखा था और उसे किराए का घर दिलवाया था.'