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भाजपा का गहलोत पर पलटवार: श्रवण बगड़ी बोले – 'इंतजार नहीं, हकीकत शास्त्र पर करें बात'

जयपुर: प्रदेश में इन दिनों इंतजार और हकीकत शास्त्र पर सियासत गरमाई हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री-पुत्रों को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है. भाजपा मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 'इंतजार शास्त्र' की बात करने के बजाय 'हकीकत शास्त्र' पर ध्यान दें. बताएं कि उनकी सरकार में मंत्रियों के पुत्र कलेक्टर मीटिंग में किस हैसियत से बैठते थे? मंत्री पुत्र तबादला सूची सहित अन्य फाइलों को किस अधिकार से अधिकारियों से मंगवाते थे?

भाजपा प्रदेश बगड़ी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के पांच साल के कार्यकाल में शासन व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरी रही. यह सबको पता है कि उस दौरान सरकार 'होटलों से चली' और आम जनता के मुद्दों को दरकिनार किया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस समय मंत्रियों के पुत्र सरकार के कामकाज में दखल देते थे और यहां तक कि कलेक्टर की बैठकों में भी उनकी मौजूदगी देखी जाती थी. बगड़ी ने कहा कि अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को लेकर भी सवाल उठाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) में वैभव गहलोत का अध्यक्ष बनना भी कई सवाल खड़े करता है और यह दर्शाता है कि सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग किया गया. बगड़ी ने आगे कहा कि जनता अब इन तथ्यों को समझ चुकी है और आगामी चुनावों में इसका जवाब देगी. उन्होंने गहलोत से आग्रह किया कि वे राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर अपने कार्यकाल की वास्तविकता पर बात करें.

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