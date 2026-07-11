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कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा- जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, वे आज उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं

भाजपा नेता ने कहा कि जनता तथ्यों को समझती है. अब कांग्रेस के भ्रम में आने वाली नहीं है.

BJP STATE GENERAL SECRETARY, KAILASH MEGHWAL TARGETED CONGRESS
भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 6:12 PM IST

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जयपुर : राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी अनियमितताओं के मामले को लेकर देशभर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस जहां इस मुद्दे को लेकर भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठा रही है. वहीं, भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उसके आरोपों को राजनीतिक बताया है. शनिवार को जयपुर में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं ने एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए. कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने कहा कि जिस पार्टी ने कभी राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, वह आज राम के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. जनता उनके इस भ्रम में आने वाली नहीं है.

राजनीति लाभ की कोशिश : भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी ने वर्षों तक भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, वही आज राजनीतिक लाभ के लिए राम का नाम ले रही है. देश की जनता कांग्रेस की मंशा को अच्छी तरह समझती है और अब वह इस तरह की राजनीति से भ्रमित होने वाली नहीं है. मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस का भगवान राम और राम मंदिर के प्रति रुख हमेशा विरोधाभासी रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया. न्यायालय में भी ऐसे पक्षों का समर्थन किया, जिनमें भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए. जिस कांग्रेस ने कई सालों तक राम के अस्तित्व को नकारा हो, वो राम को लेकर बात करे, इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं. कांग्रेस का राम के नाम पर राजनीति करना जनता को स्वीकार नहीं है.

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एसआइटी की गठित : राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले पर भाजपा नेता ने कहा कि संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता तथ्यों को समझती है. जनता अब कांग्रेस के भ्रम में आने वाली नहीं है.

ये है कांग्रेस के आरोप : वहीं, कांग्रेस की ओर से एआईसीसी प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने भाजपा सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है. इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए. उपाध्याय ने आरोप लगाया कि कथित अनियमितताओं के सामने आने के बावजूद भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि गठित जांच समिति में केवल लीपापोती की जा रही है. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में जवाब देने की मांग की है.

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