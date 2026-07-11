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कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा- जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, वे आज उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं

भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुर : राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी अनियमितताओं के मामले को लेकर देशभर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस जहां इस मुद्दे को लेकर भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठा रही है. वहीं, भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उसके आरोपों को राजनीतिक बताया है. शनिवार को जयपुर में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं ने एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए. कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने कहा कि जिस पार्टी ने कभी राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, वह आज राम के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. जनता उनके इस भ्रम में आने वाली नहीं है. राजनीति लाभ की कोशिश : भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी ने वर्षों तक भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, वही आज राजनीतिक लाभ के लिए राम का नाम ले रही है. देश की जनता कांग्रेस की मंशा को अच्छी तरह समझती है और अब वह इस तरह की राजनीति से भ्रमित होने वाली नहीं है. मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस का भगवान राम और राम मंदिर के प्रति रुख हमेशा विरोधाभासी रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया. न्यायालय में भी ऐसे पक्षों का समर्थन किया, जिनमें भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए. जिस कांग्रेस ने कई सालों तक राम के अस्तित्व को नकारा हो, वो राम को लेकर बात करे, इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं. कांग्रेस का राम के नाम पर राजनीति करना जनता को स्वीकार नहीं है. पढ़ेंः कांग्रेस नेता अजय उपाध्याय व अंशुल बोले- जब PM ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय लिया तो अब चोरी और घोटाले की भी जिम्मेदारी लें