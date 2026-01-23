ETV Bharat / state

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी बोले, 'मोदी सरकार में नाम नहीं, सिर्फ काम होते हैं'

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि मोदी सरकार मनरेगा पर 11.74 लाख करोड़ खर्च कर चुकी है.

Leaders at a BJP press conference
भाजपा की प्रेस वार्ता में नेता (ETV Bharat Bhilwara)
ETV Bharat Rajasthan Team

January 23, 2026

भीलवाड़ा: भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने शुक्रवार को प्रेस से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर राम के नाम पर विरोध करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की सरकार ने नेहरू और गांधी के नाम से 600 योजनाएं लागू की. मोदी सरकार में नाम नहीं सिर्फ काम होते हैं.

बगड़ी ने भीलवाड़ा जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि मनरेगा का नाम परिवर्तन कर इसे और सशक्त कानून बनाया गया है. इसमें राम जी का नाम होने के चलते कांग्रेस योजना का विरोध कर रही है. जबकि हमारी सरकार का उद्देश्य देश के गरीब को रोजगार और सम्मान देना है. कांग्रस के लोग इस योजना पर भ्रामक प्रचार करते नजर आ रहे हैं. पहले मनरेगा में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती थी. अब हमारी सरकार ने 100 दिन के बजाए 125 दिन रोजगार तय किया है.

भाजपा महामंत्री ने कांग्रेस पर राम के नाम पर विरोध करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा राम के नाम पर विरोध करती है और अफवाह फैला रही है. जबकि जब से देश में नरेन्द्र मोदी ने कमान संभाली, तब से मनरेगा पर 11.74 लाख करोड़ खर्च हुए. इनमें से 8.53 लाख करोड़ केंद्र की मोदी सरकार ने दिए. मोदी सरकार में नाम नहीं काम होते हैं. कांग्रेस के समय 600 योजनाएं गांधी व नेहरू का नाम डालकर लागू की थी, अब जनता के सामने झूठ फैला रही है.

श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होने वाली हैं. इसके लिए संगठन व सरकार के स्तर पर तैयारी जारी है. हमारी सरकार पिछले बजट घोषणा का पूरा क्रियान्वयन कर चुकी है. आगामी बजट को लेकर भी जनता से संवाद कर रही है. इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, आसींद विधायक जब्बर सिंह सांखला, शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा, सहाड़ा विधायक लादू लाल पितलिया मौजूद रहे.

