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रायपुर में बीजेपी संयुक्त प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक, कार्यकर्ताओं में सीएम साय ने भरी ऊर्जा

रायपुर में बीजेपी प्रकोष्ठों की कार्यसमिति बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई गई.

BJP State Executive Committee Meeting
बीजेपी संयुक्त प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शुक्रवार को BJP प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, बीजेपी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस पूरी बैठक में 17 प्रकोष्ठ के लोग शामिल हुए. यह बैठक सुबह 11 से दोपहर 2:30 बजे तक चली. जिसमें प्रदेश भर के 17 प्रकोष्ठ के लोग अलग-अलग जिलों से पहुंचे हुए थे. इस बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रम और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अच्छे भाजपा कार्यकर्ता के चार गुण बताएं.

17 प्रकोष्ठ कार्यशाला में हुए शामिल

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 17 प्रकोष्ठ और नवगठित जिले के संयोजक, सहसंयोजक इनकी एक कार्यशाला यहां पर आयोजित की गई थी. इस पूरे कार्यशाला को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे. इस कार्यशाला में पूरे समय विचार विमर्श उनकी बातचीत हुई. भारतीय जनता पार्टी का पहले संयुक्त मोर्चा का एक कार्यशाला हुआ था. उसके बाद संयुक्त प्रकोष्ठों का जिसमें 17 प्रकोष्ठ के लोग शामिल हुए.

बीजेपी संयुक्त प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यक्रमों को लेकर जो निर्देश होता है उसको पूरे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है. हमारे कार्यकर्ता नीचे और बूथ तक की इकाई प्रांत से लेकर बूथ तक मोर्चा प्रकोष्ठ मंडल शक्ति केंद्र सभी के लिए संगठन के कार्यक्रमों को लेकर एक टास्क रहता है. सभी प्रकार के विषय और आगामी कार्यक्रम की चर्चा उनकी समीक्षा इस तरह की सभी बातें आज की कार्यशाला में चर्चा की गई- किरण सिंहदेव, प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी

मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक में शामिल हुए सीएम साय

इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए मोर्चा और प्रकोष्ठों की कार्यशाला आयोजित की गई थी. आज हमारे छत्तीसगढ़ में 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठों की कार्यशाला आयोजित की गई थी.

नए गठन के बाद नया दायित्व संभालने के बाद पहली बार 17 प्रकोष्ठ की कार्यशाला आयोजित की गई. पार्टी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे. प्रकोष्ठ के लोगों को नए दायित्व के लिए हमने शुभकामनाएं भी दी है. प्रकोष्ठ के लोगों को पार्टी की रीति और नीति भारत सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाएं- विष्णुदेव साय,सीएम

सीएम साय ने बताए अच्छे कार्यकर्ता के चार गुण

सीएम साय ने कहा कि संगठन के जो बड़े लोग हैं बराबर समय-समय पर बोलते हैं. एक बीजेपी के कार्यकर्ता में चार अच्छे गुण होना चाहिए. एक तो उनके सिर में बर्फ होना चाहिए. दिमाग शांत होना चाहिए. मुंह में शक्कर होना चाहिए. मीठा बोलना चाहिए. इसके साथ ही पैर में चक्र होना चाहिए. सरकार की रीति और योजनाओं को पहुंचाने के लिए सतत लोगों के बीच में चलायमान होना चाहिए. पार्टी मां के समान है. उसके प्रति आगाध श्रद्धा होनी चाहिए. इस तरह के चार गुण हमारे बड़े लोगों ने हमें सिखाया है जिसका हम लोग पालन करते हैं."



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