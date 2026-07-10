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रायपुर में बीजेपी संयुक्त प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक, कार्यकर्ताओं में सीएम साय ने भरी ऊर्जा

रायपुर : प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शुक्रवार को BJP प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, बीजेपी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस पूरी बैठक में 17 प्रकोष्ठ के लोग शामिल हुए. यह बैठक सुबह 11 से दोपहर 2:30 बजे तक चली. जिसमें प्रदेश भर के 17 प्रकोष्ठ के लोग अलग-अलग जिलों से पहुंचे हुए थे. इस बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रम और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अच्छे भाजपा कार्यकर्ता के चार गुण बताएं.





17 प्रकोष्ठ कार्यशाला में हुए शामिल



बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 17 प्रकोष्ठ और नवगठित जिले के संयोजक, सहसंयोजक इनकी एक कार्यशाला यहां पर आयोजित की गई थी. इस पूरे कार्यशाला को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे. इस कार्यशाला में पूरे समय विचार विमर्श उनकी बातचीत हुई. भारतीय जनता पार्टी का पहले संयुक्त मोर्चा का एक कार्यशाला हुआ था. उसके बाद संयुक्त प्रकोष्ठों का जिसमें 17 प्रकोष्ठ के लोग शामिल हुए.

बीजेपी संयुक्त प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)