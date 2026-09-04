10 सितंबर को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे जीत का मंत्र
भाजपा के लिए प्रदेश में चुनावी माहौल को देखते हुए यह बैठक संगठनात्मक रूप से काफी अहम मानी जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 4, 2026 at 4:41 PM IST
हल्द्वानी: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हल्द्वानी में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है. 9 सितंबर को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी. 10 सितंबर को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे. इसके बाद वे पूर्व सैनिक सम्मेलन में शिरकत करेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है. सभी ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
हल्द्वानी में होने जा रही भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 10 सितंबर को आयोजित होगी. इससे एक दिन पहले यानी 9 सितंबर को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी. सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे.
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हल्द्वानी दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. भाजपा संगठन की ओर से बैठक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं. प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. साथ ही वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति, संगठन की तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों पर भी मंथन किया जा सकता है.
भाजपा के लिए प्रदेश में चुनावी माहौल को देखते हुए यह बैठक संगठनात्मक रूप से काफी अहम मानी जा रही है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे का एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूर्व सैनिक सम्मेलन होगा. इस सम्मेलन के जरिए पार्टी पूर्व सैनिकों से संवाद करेगी. भाजपा नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा. आगामी चुनाव को लेकर संगठन को और मजबूती मिलेगी. फिलहाल भाजपा प्रदेश संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे और प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की तैयारियों में जुटा है. हल्द्वानी में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है.
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कार्यक्रम
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