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लक्सर में शुक्रवार को 'युवा जोश, नई उड़ान' मैराथन दौड़, शनिवार से मातृशक्ति आशीर्वाद महाभियान

लक्सर: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लक्सर क्षेत्र में भाजपा नेता और प्रदेश सहसंयोजक सचिन अग्रवाल ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है. अपने लक्सर कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर उन्होंने आगामी दिनों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को ‘युवा जोश, नई उड़ान’ के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही 22 अगस्त से लक्सर विधानसभा क्षेत्र की सभी न्याय पंचायतों में मातृशक्ति आशीर्वाद महा अभियान की शुरुआत की जाएगी.

सचिन अग्रवाल ने बताया कि मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में अनुशासन की भावना विकसित करने के साथ ही उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है. उन्होंने कहा कि आज युवा शक्ति देश और समाज की सबसे बड़ी ताकत है. यदि युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखकर सकारात्मक दिशा दी जाए तो वे क्षेत्र और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को मैराथन दौड़ की शुरुआत रायसी फाटक से होगी, जो निरंजनपुर गांव में पहुंचकर संपन्न होगी. उन्होंने युवाओं से बड़ी संख्या में इस आयोजन में शामिल होने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और नशामुक्त समाज का संदेश देने का अभियान है.

महिलाओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने गांव-गांव पहुंचेंगे: सचिन अग्रवाल ने अपने दूसरे बड़े अभियान मातृशक्ति आशीर्वाद महा अभियान की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत लक्सर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक न्याय पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आसपास के गांवों के लोगों से संपर्क कर उनका आशीर्वाद लिया जाएगा.