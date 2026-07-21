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होशियार सिंह के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक, भाजपा नेताओं पर झूठी FIR करने के लगाए आरोप

राकेश जमवाल और सुधीर शर्मा ( FILE PHOTO )

धर्मशाला: देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ विजिलेंस द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर बीजेपी विधायक उनके बचाव में उतर आए हैं. बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी ने इसे पूरी तरह राजनीति से प्रेरित कहा है. साथ ही विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं. भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक विरोध का जवाब विकास से नहीं, बल्कि एफआईआर और मुकदमों से देना शुरू कर दिया है. सत्ता में आने के बाद भाजपा नेताओं और विधायकों के खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है. 'बीजेपी नेताओं पर दर्ज हो रहीं एफआईआर' राकेश जमवाल ने कहा कि 'हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी सहित अनेक भाजपा नेताओं पर माजरा थाना, जिला सिरमौर में एफआईआर दर्ज की गई. प्रदर्शन के दौरान उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया, जिनमें सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, दंगा और अन्य गंभीर आरोप शामिल किए गए.' उन्होंने कहा कि हमीरपुर के भाजपा विधायक आशीष शर्मा के स्वामित्व वाले स्टोन क्रशर को लेकर भी अवैध खनन, जालसाजी, धोखाधड़ी और रॉयल्टी चोरी जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई. होशियार सिंह के खिलाफ भी लगातार विभिन्न मामलों में कार्रवाई कर उन्हें राजनीतिक रूप से दबाने का प्रयास किया जा रहा है. इसी प्रकार कई भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आंदोलनों के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार विपक्ष को कानूनी मामलों में उलझाकर उसकी आवाज दबाना चाहती है.