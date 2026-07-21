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होशियार सिंह के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक, भाजपा नेताओं पर झूठी FIR करने के लगाए आरोप

होशियार सिंह पर विजिलेंस एफआईआर को लेकर भाजपा हमलावर. राकेश जमवाल और सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया है.

राकेश जमवाल और सुधीर शर्मा
राकेश जमवाल और सुधीर शर्मा (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 7:38 PM IST

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धर्मशाला: देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ विजिलेंस द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर बीजेपी विधायक उनके बचाव में उतर आए हैं. बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी ने इसे पूरी तरह राजनीति से प्रेरित कहा है. साथ ही विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं.

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक विरोध का जवाब विकास से नहीं, बल्कि एफआईआर और मुकदमों से देना शुरू कर दिया है. सत्ता में आने के बाद भाजपा नेताओं और विधायकों के खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है.

'बीजेपी नेताओं पर दर्ज हो रहीं एफआईआर'

राकेश जमवाल ने कहा कि 'हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी सहित अनेक भाजपा नेताओं पर माजरा थाना, जिला सिरमौर में एफआईआर दर्ज की गई. प्रदर्शन के दौरान उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया, जिनमें सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, दंगा और अन्य गंभीर आरोप शामिल किए गए.'

उन्होंने कहा कि हमीरपुर के भाजपा विधायक आशीष शर्मा के स्वामित्व वाले स्टोन क्रशर को लेकर भी अवैध खनन, जालसाजी, धोखाधड़ी और रॉयल्टी चोरी जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई. होशियार सिंह के खिलाफ भी लगातार विभिन्न मामलों में कार्रवाई कर उन्हें राजनीतिक रूप से दबाने का प्रयास किया जा रहा है. इसी प्रकार कई भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आंदोलनों के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार विपक्ष को कानूनी मामलों में उलझाकर उसकी आवाज दबाना चाहती है.

बौखला गई है सरकार: सुधीर शर्मा

वहीं, सुधीर शर्मा ने कहा कि विधायक ऐच्छिक निधि का उद्देश्य जनहित के कार्यों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना होता है. प्रदेश के सभी विधायक वर्षों से इसी प्रक्रिया के तहत राशि जारी करते रहे हैं. ऐसे में होशियार सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया मामला कई सवाल खड़े करता है. विजिलेंस ने बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के प्राथमिकी दर्ज कर दी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कार्रवाई पूर्वाग्रह से प्रेरित है. कांग्रेस सरकार कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा चुनावों के दौरान देहरा, हमीरपुर और धर्मशाला क्षेत्र के महिला मंडलों को वितरित की गई राशि को लेकर पैदा हुए विवाद और जनाक्रोश से बौखलाई हुई है. इसी बौखलाहट में सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का प्रयास कर रही है.

'लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चिंताजनक स्थिति'

सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार ने प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया है, जहां सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मामले दर्ज किए जा रहे हैं. चाहे वो विपक्षी नेता हों, पत्रकार हों या समाजसेवी, सभी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. ये लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चिंताजनक स्थिति है. होशियार सिंह पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं. होशियार सिंह द्वारा देहरा की विधायक एवं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस पर जांच चल रही है. उसी मामले से ध्यान भटकाने और राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए सरकार इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है.

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