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'मोदी जी के दिवंगत पिता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान'

लखनऊ में भाजपा का राहुल-खरगे के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन.

सड़कों पर उतरी भाजपा
सड़कों पर उतरी भाजपा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2026 at 6:58 PM IST

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Updated : October 26, 2026 at 7:36 PM IST

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लखनऊ/एटा/ रायबरेली: पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ हजरतगंज में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की.


माफी की मांग: महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और एमएलसी मुकेश शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लालजी टंडन की प्रतिमा स्थल से लेकर हजरतगंज तक प्रदर्शन कर विरोध जताया. इस दौरान कार्यकर्ता अपने हाथों में कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, मोदी जी के दिवंगत माता पिता का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान,कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद जैसी लिखी पट्टियां अपने हाथों में लिए हुए थे. बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने खरगे के बयान को मानसिक दिवालियापन करार दिया.

खरगे के बयान पर लखनऊ में बवाल!
खरगे के बयान पर लखनऊ में बवाल! (Photo Credit: ETV Bharat)

कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के दिवंगत पिता का अपमान किया है. यह बयान असभ्य, अशोभनीय और गुंडों जैसी भाषा है. इसके लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए.- आनंद द्विवेदी, अध्यक्ष, महानगर

एटा में प्रदर्शन: जनपद के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के कस्बे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर दिए गए बयान के विरोध में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला. भाजपा मंडल अध्यक्ष सोमेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नगर के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन कर कांग्रेस अध्यक्ष का पुतला दहन किया. इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

एटा में प्रदर्शन
एटा में प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

रायबरेली में बयान की निंदा: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर की गई टिप्पणी की राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस बयान से रायबरेली की जनता आहत औऱ दुखी है. वह इसकी निंदा करते हैं.

रायबरेली में बयान की निंदा
रायबरेली में बयान की निंदा (Photo Credit: ETV Bharat)

यह भी पढ़ें: सीएम योगी का सपा पर हमला, बोले - अखिलेश जी अब सत्ता नहीं मिलने वाली !

Last Updated : October 26, 2026 at 7:36 PM IST

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