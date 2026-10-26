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'मोदी जी के दिवंगत पिता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान'

सड़कों पर उतरी भाजपा ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/एटा/ रायबरेली: पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ हजरतगंज में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की.





माफी की मांग: महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और एमएलसी मुकेश शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लालजी टंडन की प्रतिमा स्थल से लेकर हजरतगंज तक प्रदर्शन कर विरोध जताया. इस दौरान कार्यकर्ता अपने हाथों में कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, मोदी जी के दिवंगत माता पिता का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान,कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद जैसी लिखी पट्टियां अपने हाथों में लिए हुए थे. बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने खरगे के बयान को मानसिक दिवालियापन करार दिया.



खरगे के बयान पर लखनऊ में बवाल! (Photo Credit: ETV Bharat) कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के दिवंगत पिता का अपमान किया है. यह बयान असभ्य, अशोभनीय और गुंडों जैसी भाषा है. इसके लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए.- आनंद द्विवेदी, अध्यक्ष, महानगर