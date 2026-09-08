छात्रों के मुद्दे पर सड़क पर उतरी भाजपा, रांची सहित अन्य जिला समाहरणालय के सामने किया घेराव-प्रदर्शन

छात्रों के मुद्दे पर सड़क पर उतरी भाजपा, रांची सहित अन्य जिला समाहरणालय के सामने किया घेराव-प्रदर्शन
बीजेपी ने छात्रों के मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है. रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 8, 2026 at 3:28 PM IST
रांची: छात्रों के आंदोलन के बाद दर्ज मुकदमों को वापस लेने और जेपीएससी-जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन सोमवार से शुरू हो गया. पार्टी कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
रांची में जुलूस निकालकर समाहरणालय घेराव
आठ से 11 सितंबर तक राज्यभर के सभी डीसी-एसपी कार्यालयों के घेराव का कार्यक्रम तय है. इसकी शुरुआत आज रांची, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और गढ़वा से हुई. रांची में जिला स्कूल शहीद चौक से जुलूस की शक्ल में समाहरणालय पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे रास्ते हेमंत सोरेन के खिलाफ नारे लगाए. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में हुए इस घेराव में हटिया विधायक नवीन जायसवाल, रांची विधायक सीपी सिंह, पूर्व सांसद दीपक प्रकाश और रांची मेयर रोशनी खलखो सहित कई नेता मौजूद रहे.
“सीबीआई जांच होगी तो सरकार के लोग फंसेंगे”
समाहरणालय के समक्ष भाजपा नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, “पार्टी हमेशा छात्रों के आंदोलन के साथ रही है. परीक्षा में गड़बड़ी हुई और जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, तब सरकार ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की और उन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया. हम मांग करते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं. आज से शुरू हुआ यह आंदोलन 11 सितंबर तक राज्य के सभी जिलों में चलेगा.”
रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा, “राज्य सरकार जानबूझकर सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती, क्योंकि इसमें सरकार के लोग फंस सकते हैं. लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं. हम छात्रों के साथ हैं.” हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा, “अगर सरकार पाक-साफ है तो सीबीआई से जांच करवाए और छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले.”
अन्य जिलों में भी शीर्ष नेताओं ने संभाली कमान
रांची के अलावा अन्य जिलों में भी पार्टी के बड़े नेताओं ने आंदोलन की अगुवाई की. दुमका में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, हजारीबाग में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और गढ़वा में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ मौजूद रहे. इन जिलों में भी नेताओं ने परीक्षा में अनियमितता की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग दोहराई.
चार दिवसीय आंदोलन का पूरा कार्यक्रम
भाजपा के चार दिवसीय आंदोलन के तहत आठ से 11 सितंबर तक तिथिवार 24 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और डीसी-एसपी कार्यालय घेराव किया जा रहा है. शीर्ष नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
- प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू 8 सितंबर को रांची, 9 सितंबर को सरायकेला और 11 सितंबर को खूंटी में भाग लेंगे.
- नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी 8 सितंबर को दुमका, 9 सितंबर को पाकुड़, 10 सितंबर को साहेबगंज और 11 सितंबर को गोड्डा में शामिल होंगे.
- पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 8 सितंबर को हजारीबाग, 10 सितंबर को धनबाद और 11 सितंबर को लोहरदगा में मौजूद रहेंगे.
- पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा 8 सितंबर को जमशेदपुर, 9 सितंबर को बोकारो और 11 सितंबर को रामगढ़ में आंदोलन का नेतृत्व करेंगे.
- एसटी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव 9 सितंबर को सिमडेगा, 10 सितंबर को गुमला व चाईबासा तथा 11 सितंबर को गिरिडीह में पहुंचेंगे.
केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ 8 सितंबर को गढ़वा में, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय 10 सितंबर को चतरा और 11 सितंबर को जामताड़ा में, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश 9 सितंबर को पलामू और 10 सितंबर को लातेहार में, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल 9 सितंबर को कोडरमा में तथा पूर्व मंत्री नीरा यादव 11 सितंबर को देवघर में कार्यक्रम में शामिल होंगी.
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