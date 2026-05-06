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बिजली पानी को लेकर भाजपा ने किया घड़ा फोड़ प्रदर्शन, सरकार पर पांच हजार करोड़ के गबन का लगाया आरोप

गढ़वा में बीजेपी द्वारा बिजली पानी को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिखावे की राजनीति बताया है.

BJP PROTEST IN GARHWA
बीजेपी का घड़ा फोड़ प्रदर्शन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 4:37 PM IST

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गढ़वा: तपती गर्मी में भाजपा नेता और विधायक माथे पे घड़ा लेकर सड़कों पर नजर आए. जिले में पानी और बिजली की समस्या को लेकर प्रदेश बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है. बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व जिला मुख्यालय के बाहर यह प्रदर्शन किया गया है.

बीजेपी ने किया जिला मुख्यालय का घेराव

गढ़वा में प्रदेश बीजेपी की तरफ से पानी बिजली की समस्या को लेकर समाहरणालय का घेराव किया गया. इस कार्यक्रम के माध्यम से हेमंत सरकार पर निशाना साधा गया. नेताओं ने अपने संबोधन में झारखंड में पानी और बिजली को लेकर हो रही समस्या को लेकर हेमंत सरकार को घेरने का काम किया. वहीं मीडिया से बात करने के दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा कि हेमंत सरकार में राज्य की जनता पानी और बिजली की समस्या से त्राहिमाम है. वहीं दूसरी ओर अधिकारी और नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.

बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान (ईटीवी भारत)

केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल मिशन को लेकर भानु प्रताप शाही ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि झारखंड में जल मिशन योजना देश में दूसरा राज्य बन गया है. जहां इस योजना में घोर भ्रष्टाचार हुआ है. इस योजना में मंत्री और अधिकारी पैसे की बंदरबांट किए हैं.

बीजेपी का प्रदर्शन दिखावे का राजनीति है: मिथिलेश ठाकुर

पानी बिजली की समस्या पर भाजपा के प्रदर्शन को पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिखावे की राजनीति बताया है. उन्होंने कहा कि गढ़वा विधायक दो बार पूर्व में विधायक रह चुके हैं. विधायक कोटे से पेयजल सुविधा देने के नाम पर उन्होंने लूटने का काम किया है. मिथिलेश ठाकुर ने इस मामले को लेकर जांच करने की मांग की है. मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उनके मंत्री रहते राज्य में जल मिशन को लेकर 4 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक काम हुआ है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि इलाके में अभी भी पानी की समस्या है.

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