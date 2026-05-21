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राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का उग्र विरोध, मदन राठौड़ बोले- 'एक दिन का प्रदर्शन नहीं, जन आंदोलन बनाएंगे'

पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय घेराव का प्रयास किया. पुलिस ने बीच में रोका.

Rahul Gandhi remarks on Modi
कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहे भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद भाजपा में भारी नाराजगी है. देशभर में विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी जयपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया. भाजपा प्रदेश कार्यालय से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के घेराव के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह विरोध केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भाजपा इसे जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएगी. राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे केवल भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि देश का हर नागरिक आहत हुआ है.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: भाजपा का अनोखा 'मेलोडी अभियान': जयपुर कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को खिलाई चॉकलेट, कांग्रेस पर तंज

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी केवल भाजपा के नेता नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं और करोड़ों लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हैं. राठौड़ ने कहा कि परिवार के मुखिया के प्रति यदि कोई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे, तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा आता है. राहुल गांधी ने बेहद हल्के और घटिया स्तर की शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है. उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के बीच जाकर जनजागरण अभियान चलाएगी और लोगों से ऐसे नेताओं का बहिष्कार करने की अपील करेगी, जो संवैधानिक पदों की गरिमा नहीं समझते.

राहुल गांधी को संसदीय मर्यादा समझनी चाहिए: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी एक सांसद हैं और उन्होंने संविधान की शपथ ली है, इसलिए उन्हें संसदीय मर्यादाओं का पालन करना चाहिए. राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाषा और व्यवहार की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए. राठौड़ ने कहा, 'मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं राहुल गांधी के लिए हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा. शब्द अभिव्यक्ति की संस्कृति बताते हैं. राहुल गांधी जिस स्तर की भाषा बोल रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है.'

Rahul Gandhi remarks on Modi
विरोध प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ता भी हुई शामिल (ETV Bharat Jaipur)

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राहुल गांधी पर साधा निशाना: मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरों का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष रखने जाते हैं. भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है और शांति की बात करता है. राठौड़ ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करने विदेश जाते हैं, जबकि राहुल गांधी संकट और चुनाव के समय विदेश चले जाते हैं. संसद चल रही हो या चुनाव, राहुल गांधी का विदेश जाना अब आम बात हो गई है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ राजनीति करनी चाहिए तथा देश के संवैधानिक पदों का सम्मान करना सीखना चाहिए.

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