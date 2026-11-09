भाजपा एसटी मोर्चा ने बुलाया दक्षिणी छोटानागपुर बंद, निशा भगत मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग
निशा भगत की मौत के मामले में, बीजेपी एसटी विंग ने 18 नवंबर को दक्षिण-छोटानागपुर बंद की घोषणा की. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : November 9, 2026 at 5:27 PM IST
रांची: निशा भगत मौत मामले की सीबीआई जांच को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने 18 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर में बंद का एलान किया है. इस घटना के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करते हुए बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने कहा कि बीते 06 नवंबर को जिस तरह से यह घटना हुई उसके बाद भी सरकार सोई हुई है. भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और मंगलवार 10 और 17 को दक्षिणी छोटानागपुर के सभी 5 जिलों में मशाल जुलूस निकाला जायेगा और 18 नवंबर को बाजार बंद रखा जायेगा.
सड़क पर उतरेंगेः सन्नी टोप्पो
सन्नी टोप्पो ने कहा कि 11 नवंबर को एसटी महिला मोर्चा के द्वारा न्याय मार्च निकाला जाएगा और इसके जरिए सभी मंडलों तक हम निशा भगत को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरेंगे तथा जनता के बीच जाने का काम करेंगे.
पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने कहा कि इस सरकार में जनजातीय पर लगातार हमले हो रहे हैं. इस समाज की जुझारू बेटी निशा भगत की जिस तरह से मौत हुई है और उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, यह बेहद ही चिंता का विषय है. इसके विरोध में जनजातीय समाज चुप नहीं बैठेगा और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर आंदोलन जारी रखेगा.
उन्होंने कहा कि निशा भगत ने जिस तरह से आत्महत्या से पहले चरित्र हनन का आरोप लगाया है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसकी जितनी चर्चा की जाए वह कम होगा. इस तरह से देखें तो यह आत्महत्या नहीं हत्या है.
निशा भगत को न्याय दिलाने के लिए न्याय मार्च
भाजपा नेत्री आरती कुजूर ने कहा कि इस सरकार में जनजाति महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं. निशा भगत एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ जुझारू महिला थीं जो जमीन दलालों के विरोध में आवाज उठाती रहती थीं. इस वजह से कई लोगों की आंखों का कांटा वह बन गई थीं. ऐसे में वह आत्महत्या करने को कैसे विवश हुई और जिस तरह से उसने आरोप लगाए हैं आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई. पिठोरिया थाना में उसके पिता के द्वारा कांड भी दर्ज किया गया है. इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निशा भगत को न्याय दिलाने के लिए न्याय मार्च निकालेगी और 11 नवंबर को इसकी शुरुआत की जा रही है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसे न्याय नहीं मिल जाता.
इसे भी पढ़ेंः
निशा भगत की मौत को पिता ने आत्महत्या मानने से किया इनकार, जताई साजिश की आशंका, बाबूलाल मरांडी ने की CBI जांच की मांग
निशा भगत की मौत के मामले में पिता ने पिठोरिया थाने में दिया आवेदन, इन लोगों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग
निशा भगत की मौत पर भाजपा आक्रामक, समीर उरांव ने की सीबीआई जांच की मांग, राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी बताया