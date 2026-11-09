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भाजपा एसटी मोर्चा ने बुलाया दक्षिणी छोटानागपुर बंद, निशा भगत मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग

प्रेस वार्ता करते भाजपा नेता ( Etv Bharat )

रांची: निशा भगत मौत मामले की सीबीआई जांच को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने 18 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर में बंद का एलान किया है. इस घटना के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करते हुए बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने कहा कि बीते 06 नवंबर को जिस तरह से यह घटना हुई उसके बाद भी सरकार सोई हुई है. भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और मंगलवार 10 और 17 को दक्षिणी छोटानागपुर के सभी 5 जिलों में मशाल जुलूस निकाला जायेगा और 18 नवंबर को बाजार बंद रखा जायेगा.

सड़क पर उतरेंगेः सन्नी टोप्पो