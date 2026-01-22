ETV Bharat / state

भाजपा एसटी मोर्चा के नए अध्यक्ष ने किया पदभार ग्रहण, आरक्षण और संविधान पर विपक्ष के आरोपों को बताया भ्रम

पदभार ग्रहण करते भाजपा एसटी मोर्चा अध्यक्ष ( Source - BJP Rajasthan )

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में नियुक्त किए गए विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष अब अपने पदभार ग्रहण कर रहे हैं. इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति (ST) मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक गोपीचंद मीणा का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान गोपी चंद मीणा ने कहा कि आरक्षण और संविधान पर विपक्ष के आरोपों का भ्रम था, जनता सब समझ चुकी है. मीणा ने कहा केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जनजाति क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे. 'जागरूक और सचेत रहना होगा': इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज के समय में सबसे जरूरी है जागरूक और सचेत रहना, ताकि कोई भी समाज को भ्रमित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में सफल न हो सके. देश, प्रदेश और पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जागरूक समाज को कोई गुमराह नहीं कर सकता. राठौड़ ने कहा कि कुछ लोग केवल चुनाव के समय समाज की चिंता दिखाते हैं और वोट लेकर अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. ऐसे लोग पांच साल बाद आकर समाज के सामने झुकते हैं और भावनात्मक अपील करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना होता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से ऐसे नेताओं से दूरी बनाए रखने का आह्वान किया. पढ़ें: कैलाश चौधरी ने संभाला किसान मोर्चा के अध्यक्ष का पद, कहा-किसानों को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य