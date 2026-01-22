ETV Bharat / state

भाजपा एसटी मोर्चा के नए अध्यक्ष ने किया पदभार ग्रहण, आरक्षण और संविधान पर विपक्ष के आरोपों को बताया भ्रम

भाजपा एसटी मोर्चा के नए अध्यक्ष गोपी चंद मीणा ने कहा कि आरक्षण को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने किया है.

BJP ST Morcha President taking charge
पदभार ग्रहण करते भाजपा एसटी मोर्चा अध्यक्ष (Source - BJP Rajasthan)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 9:03 PM IST

3 Min Read
जयपुर: भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में नियुक्त किए गए विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष अब अपने पदभार ग्रहण कर रहे हैं. इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति (ST) मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक गोपीचंद मीणा का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान गोपी चंद मीणा ने कहा कि आरक्षण और संविधान पर विपक्ष के आरोपों का भ्रम था, जनता सब समझ चुकी है. मीणा ने कहा केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जनजाति क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे.

'जागरूक और सचेत रहना होगा': इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज के समय में सबसे जरूरी है जागरूक और सचेत रहना, ताकि कोई भी समाज को भ्रमित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में सफल न हो सके. देश, प्रदेश और पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जागरूक समाज को कोई गुमराह नहीं कर सकता. राठौड़ ने कहा कि कुछ लोग केवल चुनाव के समय समाज की चिंता दिखाते हैं और वोट लेकर अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. ऐसे लोग पांच साल बाद आकर समाज के सामने झुकते हैं और भावनात्मक अपील करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना होता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से ऐसे नेताओं से दूरी बनाए रखने का आह्वान किया.

समारोह में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अनुसूचित जनजाति समाज को एकजुट कर भाजपा को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा. मंत्री मीणा ने कहा कि भाजपा ने केंद्र और राज्य में अनुसूचित जनजाति समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया है. किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान और आरक्षण खतरे में है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है. मंत्री मीणा ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू आरक्षण के पक्ष में नहीं थे. उन्होंने दावा किया कि संसद की बहसों में नेहरू ने एससी-एसटी आरक्षण का विरोध किया था और नौकरी में आरक्षण देने के खिलाफ राय रखी थी.

इस अवसर पर ST मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शोषित, वंचित और आदिवासी समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी. आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर कांग्रेस ने भ्रम फैलाया और कहा कि संविधान और आरक्षण खतरे में है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है. आरक्षण को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है. कोशिश करूंगा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जनजाति क्षेत्र के लोगों को जोड़ सकूं. डबल इंजन की सरकार लगातार जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रही है. उनकी योजनाएं आमजन तक पहुंचे, इसके लिए काम किया जाएगा.

