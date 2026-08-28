ETV Bharat / state

अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कमान मिलने पर बोले रावत, 'रोजगार की उपलब्धता बढ़ाना, पलायन रोकना प्राथमिकता'

'रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने पर फोकस': जनजातीय क्षेत्रों में अपनी प्राथमिकताओं को लेकर रावत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है. रोजगार के पर्याप्त अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है, ताकि लोगों को मजबूरी में दूसरे राज्यों और शहरों की ओर पलायन न करना पड़े. उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने और पलायन की समस्या को रोकने की दिशा में काम किया जाएगा.

'अब जिम्मेदारी और बढ़ गई': नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उदयपुर पहुंचे रावत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने आगामी कार्यकाल की प्राथमिकताओं के साथ दक्षिणी राजस्थान की राजनीति और जनजातीय क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति को लेकर खुलकर बात की. रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति और उन्नति कर रहा है. ऐसे समय में पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, यह उनके लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है और आने वाले समय में संगठन के काम को और अधिक गति देने का प्रयास किया जाएगा.

उदयपुर: भाजपा सांसद डॉ मन्नालाल रावत को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी ने उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस जिम्मेदारी को लेकर रावत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है. वे आदिवासी लोगों के लिए रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने और लोगों का पलायन रोकने की दिशा में काम करेंगे.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी समाज के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं का लाभ देशभर के जनजातीय समाज तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी. सरकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ जनजातीय समाज को मिले, इसके लिए सैचुरेशन के दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है.

पढ़ें: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बोले सीएम, 'आदिवासियों ने सदियों से प्रकृति और संस्कृति को सहेजा'

'बिरसा मुंडा और जनजातीय गौरव पर जोर': रावत ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और विरासत को संरक्षित करने के साथ ही विकास की मुख्यधारा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है. पीएम मोदी के नेतृत्व में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है. आने वाले समय में ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज को और अधिक जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना लक्ष्य है. इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के साथ संगठनात्मक स्तर पर भी काम किया जाएगा.

मोर्चा की बैठक को संबोधित करते रावत (ETV Bharat Udaipur)

दक्षिणी राजस्थान में भाजपा की मजबूती का दावा: दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी राजनीति और भाजपा की स्थिति को लेकर भी रावत ने अपनी बात रखी. उन्होंने दावा किया कि जनजातीय इलाकों में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है. उन्होंने हाल में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 16 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है. उनके मुताबिक यह जनजातीय क्षेत्रों में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का संकेत है.

पढ़ें: भगवान बिरसा मुंंडा के योगदान को आमजन तक पहुंचाना हमारा दायित्व- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

बीटीपी और कांग्रेस पर निशाना: दक्षिणी राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के प्रभाव को लेकर पूछे गए सवाल पर रावत ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कांकरी डूंगरी विवाद का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि एक आदिवासी विरोधी रचना के बाद इस तरह की स्थिति बनी और दो बच्चों की मौत हुई. रावत ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसका राजनीतिक परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा जनजातीय समाज के बीच संगठन को मजबूत करने और लोगों को पार्टी की विचारधारा के साथ-साथ केंद्र सरकार की विकास योजनाओं से जोड़ने का काम करेगी.

सीएम भजनलाल से मिलते मन्नालाल रावत (ETV Bharat Udaipur)

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद रावत के सामने देशभर के जनजातीय क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने की चुनौती है. वहीं दक्षिणी राजस्थान में भाजपा के सामने बीएपी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के बीच आदिवासी वोट बैंक में अपनी पकड़ और मजबूत करने की चुनौती भी है. ऐसे में रावत का नया दायित्व राजस्थान के साथ-साथ देश की जनजातीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.