ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान का मामला: भाजपा एसटी मोर्चा ने रांची में फूंका सीएम ममता बनर्जी का पुतला

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंकते भाजपा एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान मामले को लेकर भाजपा एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका.बड़ी संख्या में भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता, रांची महानगर के कार्यकर्ता पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव के नेतृत्व में परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया. इसके पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू,रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के व्यवहार पर आपत्ति जता चुके हैं.

राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप

पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी का पुतला फूंकने के बाद भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि सत्ता के नशे में ममता बनर्जी को अब मर्यादा याद दिलानी पड़ रही है. पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश की प्रथम महिला जो जनजातीय समुदाय से आती हैं उनका अपमान जानबूझकर ममता बनर्जी ने किया है. समीर उरांव ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 07 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग, सिलीगुड़ी वाले इलाके में आयोजित 09वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन में भाग लेंगे गईं थीं, उस कार्यक्रम में विदेश से भी लोग आए हुए थे,वैसी स्थिति में न तो राष्ट्रपति के लिए मान्य प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया, बल्कि उनका कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया.

भाजपा नेता समीर उरांव और आरती कुजूर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हेमंत सोरेन और झामुमो की चुप्पी पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा कृत्य अक्षम्य है. समीर उरांव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के बंगाल दौरे के दौरान किए गए व्यवहार से भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आदिवासी समुदाय के लोग मर्माहत हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि देश-दुनिया की छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी चुप है. समीर उरांव ने कहा कि आज अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला फूंका है, कल से यह कार्यक्रम प्रखंड और मंडल तक पहुंचेगा. हम देश की राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते.

ममता बनर्जी राष्ट्रपति से माफी मांगेः आरती कुजूर

वहीं झारखंड भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि एक महिला होकर भी ममता बनर्जी ने आदिवासी राष्ट्रपति का जानबूझकर अपमान किया है,उन्हें राष्ट्रपति से माफी मांगनी चाहिए. भाजपा नेत्री आरती कुजूर ने कहा कि राष्ट्रपति जहां भी जाती हैं, एक प्रोटोकॉल के तहत उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी लगातार उनका अपमान करती रही हैं. आरती कुजूर ने कहा कि राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है कि वह कहां जाएं और कहां न जाएं.