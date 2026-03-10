ETV Bharat / state

विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी भाजपा, पार्टी प्रवक्ताओं की दी जा रही ट्रेनिंग

बीजेपी प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग में इंदौर के अलावा निमाड़, उज्जैन और मंदसौर के प्रवक्ता हुए शामिल. मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे.

BJP spokespersons training camp
इंदौर में बीजेपी प्रवक्ता प्रशिक्षण वर्ग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 10:40 PM IST

इंदौर: सरकार और सत्ता में रहकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी रहे इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर से लेकर जिला एवं मंडल स्तर तक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रही है. इस प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के प्रवक्ताओं को अन्य प्रतिद्वंद्वी दलों को लेकर प्रचार और चुनावी रणनीति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

इसी क्रम में आज मंगलवार को इंदौर के 21 जिले के बीजेपी प्रवक्ताओं की एक कार्यकारणी की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं ने भाग लिया. वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा और कार्य पद्धति पर कार्य करती है.

इंदौर में बीजेपी प्रवक्ता प्रशिक्षण वर्ग (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रशिक्षण वर्ग में हुए शामिल

कांग्रेस का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, उनके कार्य पद्धति से हमारी कार्य पद्धति अलग है. हमारी सतत कार्य पद्धति है.. पहले भी होती आई है. पहले हमारे कार्यकर्ता कार्य पद्धति को पहचानें फिर हम आगे बढ़ें. यही इस प्रशिक्षण वर्ग का संदेश है. वहीं प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, इंदौर में प्रदेश स्तर का आखिरी प्रशिक्षण वर्ग था जो प्रशिक्षण महाभियान 2026 का हिस्सा है.

प्रशिक्षण वर्ग में इंदौर के अलावा निमाड़, उज्जैन और मंदसौर के प्रवक्ता हुए शामिल

उन्होंने कहा, संगठन की मदद से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी रहे इस क्रम को जारी रखने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है. प्रशिक्षण वर्ग में इंदौर के अलावा निमाड़, उज्जैन और मंदसौर के प्रवक्ता शामिल हुए. प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी शामिल हुए.

इस दौरान उद्घाटन सत्र में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के अलावा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, गुजरात के संगठन महामंत्री रत्नाकर, मध्य पश्चिम क्षेत्र प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी केसी पटेल ने सभी कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं का मार्गदर्शन किया. इसके बाद समापन सत्र में 8 कक्षों में 8 वक्ताओं द्वारा अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया.

