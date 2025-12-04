ETV Bharat / state

विनोद चमोली ने हरीश रावत पर लगाया डुप्लीकेट वोटर होने का आरोप, गोदियाल बोले- सबूत दें

बीजेपी प्रवक्ता विनोद चमोली ने ये कहा: विनोद चमोली ने उत्तराखंड में जल्दी शुरू होने जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत पर डुप्लीकेट वोटर होने का आरोप लगाया है. देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि-

विनोद चमोली ने हरीश रावत पर डुप्लीकेट वोटर होने का आरोप लगाया: भाजपा के वरिष्ठ विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली ने उत्तराखंड में शुरू होने जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर कहा है कि कांग्रेस लगातार बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रही थी. बंगाल में भी वह ऐसा ही आरोप लगा रही थी. अब बिहार के चुनाव परिणाम से साफ पता चलता है कि कांग्रेस के इस नारे से खुद उनको ही नुकसान होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि SIR में वही लोग बाहर हो रहे हैं, जो कि अवैध रूप से दो-दो जगह अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं. यह सभी अवैध वोटर हैं. इनमें से बांग्लादेश से आए वह लोग हैं जो कि अवैध रूप से अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं.

देहरादून: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के उत्तराखंड में शुरू होने से पहले ही भाजपा ने SIR सर्वे के बाद बड़े कांग्रेसी नेताओं के बाहर होने का दावा किया. बीजेपी प्रवक्ता विनोद चमोली ने पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को भी इसमें लपेटा है. इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चमोली से उनके आरोप को सिद्ध करने को कहा है.

मैंने अपनी विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट खंगाली. उसमें मैंने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोट मेरी विधानसभा सीट के माजरा में बूथ नंबर 74 पर बना हुआ है. हरीश रावत का वोटर लिस्ट पर क्रमांक संख्या 717 है. हम स्पष्ट तौर पर सवाल खड़ रहे हैं कि हरीश रावत कब धर्मपुर विधानसभा सीट के मजरा में रहे हैं. हमने ये आज तक नहीं देखा है. मेरा 40 सालों का राजनीतिक इतिहास है, लेकिन आज तक मैंने हरीश रावत को इस इलाके में नहीं देखा है.

-विनोद चमोली, बीजेपी विधायक और प्रवक्ता-

विनोद चमोली ने कहा कांग्रेस इसलिए कर रही एसआईआर का विरोध: विनोद चमोली ने कांग्रेस पर सीधे तौर से आरोप लगाया है कि गलत तथ्यों के आधार पर कांग्रेसियों ने अपने वोटरों का अलग-अलग जगह पर वोटर आईडी कार्ड बनाया है और वहां की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है. उन्होंने कहा कि हरीश रावत के पास धर्मपुर विधानसभा सीट का कोई तो दस्तावेज होना चाहिए. विनोद चमोली का कहना है कि इसीलिए हरीश रावत और कांग्रेस SIR का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने फर्जी वोट बनाए हैं, तो उनके नीचे के कार्यकर्ताओं ने न जाने कितने ऐसे फर्जी वोट बनाए होंगे. अब जब सर्वे होगा तो उनके वोट कटेंगे और वही दर्द उनका छलक रहा है.

गणेश गोदियाल ने दिया ये बयान: उधर दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि-

भाजपा यदि अपने हिसाब से SIR में कांग्रेस के लोगों को बाहर करवा रही है और चुनाव आयोग उनकी गोद में खेल रहा है, तो यह स्पष्ट हो गया है कि इसके पीछे क्या मंशा है. कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि वोटर की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए. फर्जी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए.

-गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष-

गोदियाल बोले- विनोद चमोली साबित करके दिखाएं: जब हरीश रावत का धर्मपुर विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में नाम होने का सवाल गणेश गोदियाल से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि विनोद चमोली साबित करें कि कहां पर हरीश रावत ने अपने मतदान का प्रयोग किया है. इसके अलावा क्या दूसरे बूथ पर उन्होंने कभी मतदान किया है. यदि वह इस बात को साबित कर देंगे तो निश्चित तौर से यह जांच का विषय है.

ये भी पढ़ें: