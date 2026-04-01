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OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ने पर गरमाई सियासत, भाजपा प्रवक्ता बोले- पंचायत चुनाव में कांग्रेस का अहंकार तोड़ेगी जनता

ओबीसी आयोग के कार्यकाल बढ़ाने पर प्रदेश में सियासत गरमा गई. कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ने पलटवार किया.

Ramlal Sharma, Chief Spokesperson, BJP
रामलाल शर्मा, मुख्य प्रवक्ता भाजपा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : प्रदेश में OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव में हार के डर से भाजपा सरकार इस तरह के फैसले ले रही है. वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोप खारिज किए. भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बुधवार को मीडिया से कहा कि आयोग का कार्यकाल बढ़ाना सामान्य और प्रक्रियागत निर्णय है. जब भी किसी आयोग का कार्य अधूरा रहता है तो कार्यकाल बढ़ाया जाता है. इसमें सरकार का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं होता. जहां तक चुनाव से हार के डर की बात है तो जनता कांग्रेस के इस अहंकार को पंचायत और निकाय चुनाव में तोड़ देगी.

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है. कांग्रेस का यह अहंकार आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों में जनता जरूर तोड़ेगी. शर्मा ने दावा किया कि सरकार सभी वर्गों के हित में पारदर्शी तरीके से काम कर रही है. आयोग का कार्यकाल बढ़ाना उसी दिशा में आवश्यक कदम है. आयोग के कार्यकाल बढ़ाने में सरकार का किसी तरह से कोई भी दखल नहीं होता. जब तक आयोग का उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक आवश्यकता के अनुसार सरकार कार्यकाल बढ़ाती है. सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो. प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, उससे प्रदेश की जनता खुश है. सरकार के कामकाज पर पंचायत और निकाय चुनाव में मुहर लगाएगी. कांग्रेस अहंकार में आ चुकी है. उनके अहंकार को जनता चुनाव में पूरी तरह तोड़ देगी. जनता कांग्रेस के छलावे में अब आने वाली नहीं है. कांग्रेस के कुशासन से जनता ने 2023 में छुटकारा पा लिया. अब पंचायत और निकाय चुनाव में भी जवाब दे देगी.

भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़े:फिर टलेंगे पंचायत और शहरी निकाय चुनाव! ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया

इनके होने है चुनाव

  • प्रदेश में 309 नगर निकाय, जिसमें 10 निगम, 47 परिषद और 252 पालिका
  • 41 जिला परिषद, जिसमें 1411 वार्ड
  • 457 पंचायत समितियों में 8359 समिति सदस्य
  • 14,403 पंचायतों 1 लाख 30 हजार 585 वार्ड पंच

कांग्रेस के आरोप :कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि आयोग का कार्यकाल बढ़ाना राजनीतिक लाभ लेने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि OBC वर्ग को प्रभावित किया जा सके और चुनावी समीकरण साधे जा सकें. आयोग का कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया तो इसके पीछे सरकार की नीतिगत विफलता जिम्मेदार है. सरकार को पहले से ही आवश्यक संसाधन और दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने चाहिए थे, जिससे आयोग समय सीमा के भीतर अपना कार्य पूरा कर पाता. अब कार्यकाल बढ़ाकर सरकार अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रही है. ये प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के खिलाफ है.

पढ़ें: डोटासरा बोले, ओबीसी आयोग को संसाधन और डाटा नहीं दे रही सरकार, बना दिया पंगु

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