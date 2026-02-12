ETV Bharat / state

रामलाल शर्मा ने डोटासरा को बताया 'अहंकारी', पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर लगाए ये आरोप

बजट को लेकर संवाद कार्यक्रम के तहत भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा बीकानेर, तो सतीश पूनिया उदयपुर पहुंचे.

Ramlal Sharma speaking to the media
मीडिया से बात करते रामलाल शर्मा (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर/उदयपुर: प्रदेश के बजट को लेकर भाजपा की ओर से पार्टी और सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा गुरुवार को बीकानेर पहुंचे. वहीं उदयपुर में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बजट को लेकर संवाद कार्यक्रम किया. बीकानेर में रामलाल शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि पद और पावर का अहंकार ज्यादा नहीं रहता है. पद आज किसी के पास है, तो कल किसी अन्य के पास होता है.

'शिक्षकों ने बताया था कैसा है चरित्र': इतना ही नहीं रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब शिक्षकों से तबादलों के लिए पैसे देने की बात पूछी, तो शिक्षकों ने एक स्वर में हामी भरी थी. तब पता चल ही गया था कि उनका (डोटासरा) चरित्र कैसा है. फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना के एक डायलॉग 'इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं, आज मैं हूं जहां, कल कोई और था.' वैसे ही डोटासरा भी कुछ दिन और पद का आनंद ले लेंगे.

रामलाल शर्मा ने डोटासरा–गहलोत पर साधा निशाना (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: अरुण चतुर्वेदी का पलटवार, कहा–ट्वीट–ट्वीट खेलने की बजाय, विधानसभा में आकर बैठें गहलोत, तो पता चले

'विधायकों को खुश करने के लिए होती थी बजट घोषणाएं': रामलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार के समय बजट जरूरत और मौसम के अनुसार होता था. जो निर्दलीय और कांग्रेस के समर्थन के विधायक सरकार को समर्थन दे रहे थे, उनकी मांग के अनुरूप बजट में घोषणाएं होती थीं. लेकिन अब सर्वजन के हिसाब से बजट घोषित हुआ है.

पढ़ें: 2 साल बनाम 5 साल पर बोले गहलोत, 'हमारी सरकार जाते-जाते बची थी, मोदी-शाह के मंसूबों को ध्वस्त किया था'

'सबकी मांग का ध्यान': इससे पहले रामलाल शर्मा ने कहा कि यह बजट प्रदेश में सर्वस्पर्शी और सर्वजन के अनुसार है. इस बजट में मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा काम किया है. अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाए जाने का प्रावधान किया गया है. सरकार ने अपने प्रयासों से पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया है. उन्होंने कहा कि बीकानेर जिले की भी कई मांगों को लेकर जो बात चल रही है, उसको भी संबंधित विभाग और मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता भवानी पाईवाल, देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया, शहर अध्यक्ष सुमन छाजेड़, महामंत्री दिलीप सिंह राजपुरोहित मौजूद रहे.

पढ़ें: बजट पर बयानबाजी: भाजपा का कांग्रेस पर तंज, होटलों में बंद रहने वालों को बोलने का हक नहीं

बजट युवाओं का बनाएगा आत्मनिर्भर–पूनिया: उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय के मीडिया सेंटर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में सतीश पूनिया ने कहा कि यह बजट केवल अगले साल की योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दूरदर्शी सोच पर आधारित है. पूनिया ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन, तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें. किसानों के लिए सिंचाई, फसल बीमा, कृषि आधारभूत ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले प्रावधान किए गए हैं. महिलाओं और गृहणियों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं में विस्तार किया गया है.

'संतुलित और जनहितकारी बजट': उन्होंने कहा कि यह बजट सामाजिक संतुलन और आर्थिक मजबूती का प्रतीक है, जिसमें गरीब, किसान, महिला और युवा-हर वर्ग को आगे बढ़ाने की स्पष्ट रणनीति नजर आती है. पूनिया ने इसे अब तक का सबसे संतुलित और जनहितकारी बजट बताते हुए कहा कि यह राजस्थान को विकास के नए पथ पर ले जाने वाला दस्तावेज है. पूनिया ने बताया कि पार्टी संगठन इस बजट की प्रमुख घोषणाओं को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाएगा, ताकि आम नागरिक इन योजनाओं से जुड़ सकें और उनका सीधा लाभ ले सकें. उन्होंने अंत में कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत भविष्य की नींव है.

TAGGED:

CONGRESS VS BJP ON STATE BUDGET
RAMLAL SHARMA TARGETS DOTASRA
SATISH POONIA PRAISED BUDGET
RAMLAL SHARMA TARGETS GEHLOT
BJP HITS BACK AT CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.