टिब्बी किसान आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन, भाजपा प्रवक्ता वर्मा बोले-आग में घी डालती है ये पार्टी
टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान आंदोलन को लेकर गठित पांच सदस्यीय कमेटी आपत्तियों की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.
Published : December 17, 2025 at 10:21 AM IST
जयपुर : हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की बुधवार की महापंचायत को कांग्रेस ने समर्थन दिया तो भाजपा हमलावर हो गई. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कांग्रेस को गुमराह करने और उकसाने वाली पार्टी बताया. वर्मा बोले-कांग्रेस की राजनीति हमेशा आग में घी डालने की रही है. भजनलाल सरकार फैक्ट्री मामले में संवेदनशील है. किसानों से अन्याय नहीं होने देगी. किसान आंदोलन और महापंचायत को देखते हुए सोमवार देर रात सरकार ने बीकानेर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो आपत्तियों का परीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेगी.
उकसाने का रहा कांग्रेस का इतिहास: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का काम हमेशा उकसाने का रहा है. कांग्रेस ने हमेशा हर आंदोलन में आग में घी डाला जबकि भाजपा शुचिता की राजनीति करती है. टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के मामले में सरकार गंभीर है. कमेटी बना दी, जो पूरे मामले की जांच करेगी. किसानों की आपत्तियों का परीक्षण करेगी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. वर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है. भाजपा सरकार हमेशा इसका सम्मान करती है. किसानों की मांगों पर न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा.
कमेटी करेगी आपत्तियों की जांच: वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने टिब्बी के ग्राम राठीखेड़ा चक 5 आर में एथेनॉल फैक्ट्री मामले को लेकर 5 सदस्यीय समिति बनाई. संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में विशिष्ट शासन सचिव वन पर्यावरण (सदस्य सचिव) एवं जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ (सदस्य) आदि सदस्य हैं. कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी. समिति का कार्यकाल रिपोर्ट पेश करने तक रहेगा.
