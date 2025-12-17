ETV Bharat / state

टिब्बी किसान आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन, भाजपा प्रवक्ता वर्मा बोले-आग में घी डालती है ये पार्टी

जयपुर : हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की बुधवार की महापंचायत को कांग्रेस ने समर्थन दिया तो भाजपा हमलावर हो गई. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कांग्रेस को गुमराह करने और उकसाने वाली पार्टी बताया. वर्मा बोले-कांग्रेस की राजनीति हमेशा आग में घी डालने की रही है. भजनलाल सरकार फैक्ट्री मामले में संवेदनशील है. किसानों से अन्याय नहीं होने देगी. किसान आंदोलन और महापंचायत को देखते हुए सोमवार देर रात सरकार ने बीकानेर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो आपत्तियों का परीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेगी.

उकसाने का रहा कांग्रेस का इतिहास: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का काम हमेशा उकसाने का रहा है. कांग्रेस ने हमेशा हर आंदोलन में आग में घी डाला जबकि भाजपा शुचिता की राजनीति करती है. टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के मामले में सरकार गंभीर है. कमेटी बना दी, जो पूरे मामले की जांच करेगी. किसानों की आपत्तियों का परीक्षण करेगी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. वर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है. भाजपा सरकार हमेशा इसका सम्मान करती है. किसानों की मांगों पर न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा.