ETV Bharat / state

टिब्बी किसान आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन, भाजपा प्रवक्ता वर्मा बोले-आग में घी डालती है ये पार्टी

टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान आंदोलन को लेकर गठित पांच सदस्यीय कमेटी आपत्तियों की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.

Kailash Verma, state spokesperson BJP
कैलाश वर्मा, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की बुधवार की महापंचायत को कांग्रेस ने समर्थन दिया तो भाजपा हमलावर हो गई. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कांग्रेस को गुमराह करने और उकसाने वाली पार्टी बताया. वर्मा बोले-कांग्रेस की राजनीति हमेशा आग में घी डालने की रही है. भजनलाल सरकार फैक्ट्री मामले में संवेदनशील है. किसानों से अन्याय नहीं होने देगी. किसान आंदोलन और महापंचायत को देखते हुए सोमवार देर रात सरकार ने बीकानेर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो आपत्तियों का परीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेगी.

उकसाने का रहा कांग्रेस का इतिहास: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का काम हमेशा उकसाने का रहा है. कांग्रेस ने हमेशा हर आंदोलन में आग में घी डाला जबकि भाजपा शुचिता की राजनीति करती है. टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के मामले में सरकार गंभीर है. कमेटी बना दी, जो पूरे मामले की जांच करेगी. किसानों की आपत्तियों का परीक्षण करेगी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. वर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है. भाजपा सरकार हमेशा इसका सम्मान करती है. किसानों की मांगों पर न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा.

भाजपा प्रवक्ता वर्मा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री पर बवाल, क्यों भड़का इतना बड़ा संघर्ष ? समझें पूरा मामला

कमेटी करेगी आपत्तियों की जांच: वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने टिब्बी के ग्राम राठीखेड़ा चक 5 आर में एथेनॉल फैक्ट्री मामले को लेकर 5 सदस्यीय समिति बनाई. संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में विशिष्ट शासन सचिव वन पर्यावरण (सदस्य सचिव) एवं जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ (सदस्य) आदि सदस्य हैं. कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी. समिति का कार्यकाल रिपोर्ट पेश करने तक रहेगा.

पढ़ें:टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर महापंचायत से पहले इंटरनेट बंद, भूपेंद्र यादव से मिले विपक्षी सांसद

TAGGED:

PROTEST AGAINST ETHANOL FACTORY
BJP SPOKESPERSON KAILASH VERMA
आग में घी डालती है कांग्रेस
EXAMINING FARMERS OBJECTIONS
TIBBI FARMERS MOVEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.