'हिमाचल में पिछले तीन साल में 4,830 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति, फिर भी केंद्र को कोसने में लगी है सुक्खू सरकार'
हिमाचल में सड़क निर्माण पर जमकर हो रही राजनीति. भाजपा ने सुक्खू सरकार पर लगाए गंभीर आरोप.
Published : December 7, 2025 at 6:48 PM IST
मंडी: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर उदारता के साथ आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) को पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 4,830 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं.
केंद्र से हिमाचल को सड़कों के लिए ,345.81 करोड़ की स्वीकृति
अजय राणा ने बताया कि, "ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक सहायता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 (PMGSY-3) के तहत मिली है, जिसके लिए 3,345.81 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. इसमें से अब तक 1,357.89 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि 1,987.92 करोड़ रुपए की राशि शेष है, जिस पर टेंडर व निर्माण कार्य प्रगति पर है. यह योजना प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सड़कों के उन्नयन, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देने में मील का पत्थर साबित हो रही है."
केंद्र की इन योजनाओं से हिमाचल में हो रहा विकास: अजय राणा
भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने बताया कि, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत 992.77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिसमें से 100.07 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है, जबकि 892.70 करोड़ रुपए की राशि अभी शेष है. इसी तरह से विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) के तहत 491.87 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, जिसमें से 340.86 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 151.01 करोड़ रुपए की राशि शेष है.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, केवल चौपाल विधानसभा क्षेत्र में ही इन योजनाओं के तहत 167.620 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 690 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न परियोजनाओं में शेष है. केंद्र सरकार की इन योजनाओं से प्रदेश में सड़क नेटवर्क, पुलों और अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है.
'श्रेय लेने और भ्रम फैलाने का प्रयास करती है कांग्रेस'
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इस ऐतिहासिक सहायता के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद तक नहीं करते, बल्कि हर उपलब्धि को लेकर राजनीति करते हैं. भाजपा तथ्य और विकास के साथ खड़ी है, जबकि कांग्रेस केवल श्रेय लेने और भ्रम फैलाने का प्रयास करती है. प्रदेश की जनता यह भली-भांति समझ चुकी है कि वास्तविक विकास किसके नेतृत्व में हो रहा है."
