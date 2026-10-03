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निकाय चुनाव से सबक लेकर भाजपा ने की अगले पड़ाव की तैयारी, पंचायती राज चुनाव को लेकर बनाया यह प्लान

जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों ने अपना-अपना चुनावी मोर्चा संभाल लिया है. पार्टी स्तर पर प्रदेश के सभी सात संभागों में चुनाव संचालन समितियों का गठन कर दिया गया है, जो जमीनी स्तर पर चुनावी रणनीति को धार दे रही हैं. पिछले दिनों हुए शहरी निकाय चुनावों में भाजपा को कांग्रेस और निर्दलीयों से बेहद कांटे की टक्कर मिली थी. कई जगहों पर जीत का अंतर एक प्रतिशत वोट से भी कम रहा था, जिसने सत्तारूढ़ दल को सतर्क कर दिया है. यही वजह है कि अब पंचायत चुनावों में किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. ग्रामीण क्षेत्रों में विपक्षी दलों की ओर से मिलने वाली कड़ी चुनौती को देखते हुए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बूथ प्रबंधन से लेकर प्रचार की रूपरेखा तक, हर मोर्चे पर अनुभवी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज को पार्टी की रीति-नीति के साथ मैदान में उतार दिया गया है.

संभागवार दिग्गजों को मिली कमान, ग्राउंड रिपोर्ट पर रहेगी नजर: गांवों में भाजपा कार्यकर्ताओं को नेतृत्व और दिशा देने के उद्देश्य से पार्टी ने पंचायत संभाग चुनाव संचालन समितियों की नियुक्ति कर दी है. इसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों को संभागवार जिम्मेदारी सौंपी गई है.समितियों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद अलका गुर्जर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं.हर संभाग में स्थानीय मुद्दों, मतदाताओं की जरूरतों और पार्टी की स्थिति को लेकर इन नेताओं के जरिए आलाकमान ग्राउंड रिपोर्ट पर नजर रखेगा, ताकि विपक्षी दलों से करीबी मुकाबले के अंतर को और बढ़ाया जा सके.

तीन लाख कार्यकर्ताओं को मिलेगा चुनावी टास्क: भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए संगठन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं. पंचायत स्तर तक जिम्मेदारियां तय कर सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ताकि पार्टी का संपर्क सीधे गांव और स्थानीय मतदाता तक बना रहे. संगठन का दावा है कि तीन लाख से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता गांवों में जाकर पार्टी की रीति-नीति के जरिए मतदाताओं के बीच पहुंच को मजबूत करेंगे. इसके लिए पंचायत स्तर पर प्रभारी, संयोजक और अन्य जिम्मेदारियां तय की जाएंगी. यह प्रक्रिया पूरी होते ही इन कार्यकर्ताओं को चुनावी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.

निकाय मॉडल पर गांवों में पुख्ता तैयारी: भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव में 86 शहरी निकायों में बहुमत हासिल किया था, लेकिन 210 निकायों में प्रमुख बनाने में सफलता हासिल की. अब संगठन इसी तर्ज पर और अधिक तैयारी के साथ पंचायती राज चुनाव के मैदान में उतर रहा है. इसी कड़ी में पार्टी पंचायत स्तर तक प्रभारी और संयोजक नियुक्त करने की तैयारी में है. भाजपा ब्रिगेड गांव-गांव में संगठन का नेटवर्क मजबूत करने के साथ-साथ चुनावी जिम्मेदारियां तय करेगा. पार्टी करीब तीन लाख कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियों में लगाने का रोडमैप तैयार कर रही है. इसके लिए संभाग स्तरीय चुनाव संचालन समितियों का गठन कर दिया गया है, जिनकी कमान वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है. शेष सूची जल्द जारी होगी. इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों के आधार पर पंचायत चुनाव के लिए संकल्प पत्र भी तैयार किया जा रहा है.

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पंचायत चुनाव में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी:

जयपुर: ओंकार सिंह लखावत, डॉ. अलका गुर्जर, शंकर सिंह राजपुरोहित.

ओंकार सिंह लखावत, डॉ. अलका गुर्जर, शंकर सिंह राजपुरोहित. जोधपुर: सी. आर. चौधरी, प्रमोद सामर, चंपालाल गेदर.

सी. आर. चौधरी, प्रमोद सामर, चंपालाल गेदर. उदयपुर: राजेन्द्र राठौड़, नारायण पंचारिया, हेमंत विजयवर्गीय.

राजेन्द्र राठौड़, नारायण पंचारिया, हेमंत विजयवर्गीय. कोटा: मुकेश दाधीच, मेघराज लोहिया, डॉ. महेन्द्र कुमावत.

मुकेश दाधीच, मेघराज लोहिया, डॉ. महेन्द्र कुमावत. बीकानेर: प्रसन्न चंद मेहता, कैलाश चौधरी, राजेन्द्र कुमार गहलोत.

प्रसन्न चंद मेहता, कैलाश चौधरी, राजेन्द्र कुमार गहलोत. भरतपुर: अशोक परनामी, हेमराज मीणा, छगन माहुर.

अशोक परनामी, हेमराज मीणा, छगन माहुर. अजमेर: अरुण चतुर्वेदी, देवजी भाई पटेल, लालचंद कटारिया.

सिर्फ संगठन नहीं, स्थानीय मुद्दों पर भी दांव: भाजपा पंचायत चुनाव को केवल संगठन की ताकत के बल पर लड़ने के बजाय स्थानीय मुद्दों को भी रणनीति का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए पंचायत स्तर पर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं, विकास से जुड़े मुद्दों और स्थानीय अपेक्षाओं की जानकारी जुटाने पर जोर दिया जा रहा है.पार्टी की कोशिश है कि चुनाव की घोषणा के बाद संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने के बजाय पहले से तैयार नेटवर्क के जरिए सीधे मैदान में उतरा जाए. इसके लिए मंडल से लेकर पंचायत स्तर तक समन्वय व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है.इन्हीं मुद्दों को चुनावी संकल्प पत्र में शामिल करने की दिशा में काम किया जा रहा है. यानी पार्टी का ग्रामीण एजेंडा केवल राज्य या केंद्र सरकार की योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय जरूरतों को भी राजनीतिक संदेश का हिस्सा बनाने की कवायद की जा रही है.

भाजपा ने पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कीं. (ETV Bharat Jaipur file photo)

पंचायत चुनाव में पिछली बार का बराबरी का मुकाबला: दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी भी पंचायत चुनावों को लेकर धरातल पर मजबूत तैयारी का दावा कर रही है. पंचायत चुनाव में पिछली बार मुकाबला पूरी तरह बराबरी का रहा था. वर्ष 2020-21 के चुनावों में कुल 352 पंचायत समिति प्रधान पदों में से कांग्रेस ने 180 पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को 140 और निर्दलीयों को 32 सीटें मिली थीं. इसी तरह, 6995 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3005 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा के खाते में 2864 सीटें आई थीं. 1014 जिला परिषद सदस्यों में से कांग्रेस ने 456 सीटों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों दलों के बीच मुख्य मुकाबला हमेशा से काफी कड़ा रहा है.

निकाय चुनाव का वोट प्रतिशत: निकाय चुनाव में मिली हार के बावजूद कांग्रेस पार्टी का दावा है कि ग्रामीण इलाकों में उनका जनाधार बेहद मजबूत है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार, हालिया शहरी निकाय चुनावों में भाजपा को मिला बहुमत जनता के एकतरफा समर्थन के कारण नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों के बीच कुल वोटों का अंतर मात्र 0.94 प्रतिशत का ही रहा था. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने प्रशासनिक मशीनरी के बल पर शहरी बोर्ड बनाए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जनता इस बार उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है. इसी न्यूनतम अंतर और मजबूत ग्रामीण पकड़ के भरोसे कांग्रेस अब पुनर्गठित 14,726 ग्राम पंचायतों, 457 प्रधानों और 1403 जिला परिषद सीटों पर भाजपा को कड़ी शिकस्त देने के लिए जमीनी स्तर पर बैठकें और रायशुमारी कर रही है.

भाजपा बूथ से पंचायत स्तर तक प्रभारी और संयोजक नियुक्त करेगी. (ETV Bharat Jaipur file photo)

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प्रदेश के गांवों में चुनाव की घोषणा:

1,69,000 से ज्यादा पंचायती राज जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे.

1403 जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे.

8245 पंचायत समिति सदस्य चुने जाएंगे. 41 जिला प्रमुख और 457 पंचायत समितियों के प्रधान चुने जाएंगे.

14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच-उपसरपंच का चुनाव होगा.

लगभग 1,30,000 वार्ड पंचों का चुनाव होगा.

7200 से ज्यादा महिला सरपंच चुनी जाएंगी.

41 जिलों में से 20 जिलों में महिला जिला प्रमुख होंगी.

221 पंचायत समितियों में महिलाएं प्रधान बनेंगी.

डेढ़ लाख कार्यकर्ता संभालेंगे अलग-अलग मोर्चे: पंचायत चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी संगठनात्मक कवायद पहले चरण में करीब डेढ़ लाख कार्यकर्ताओं की तैनाती मानी जा रही है. पंचायत स्तर पर प्रभारी, संयोजक और अन्य जिम्मेदारियां तय होने के बाद इन कार्यकर्ताओं को चुनावी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.इसके लिए ग्राम रथों के जरिए भाजपा नेता स्थानीय विकास का डेटा तैयार कर रहे हैं. पार्टी की कोशिश है कि चुनाव की घोषणा के साथ संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने के बजाय पहले से तैयार नेटवर्क के जरिए सीधे मैदान में उतरा जाए. इसके लिए मंडल से लेकर पंचायत स्तर तक समन्वय व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है.

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पंचायत चुनाव भाजपा के ग्रामीण विस्तार का बड़ा परीक्षण: निकाय चुनाव के बाद भाजपा के सामने अब पंचायत चुनाव में ग्रामीण इलाकों में अपनी संगठनात्मक पकड़ साबित करने की चुनौती है. शहरों में करीबी मुकाबले के बाद मिली बढ़त को बरकरार रखने के लिए पार्टी अब गांवों में मैनेजमेंट मजबूत करने की तैयारी कर चुकी है.पार्टी स्थानीय समीकरणों, क्षेत्रीय नेतृत्व और टिकट वितरण के स्तर पर रणनीति बनाने में जुट गई है. ऐसे में पंचायत चुनाव भाजपा के लिए केवल एक और चुनाव नहीं, बल्कि संगठन के ग्रामीण विस्तार और स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता का बड़ा परीक्षण माना जा रहा है. श्रवण सिंह बगड़ी के अनुसार, पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देकर चुनावी तैयारी को जमीनी स्तर तक ले जाने पर फोकस कर रही है.

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