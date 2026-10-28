मेरठ-सहारनपुर शिक्षक खंड से बीजेपी के श्रीचंद शर्मा जीते; जानिए इनके बारे में
श्रीचंद शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी सपा के नितिन कुमार तोमर को पटखनी दी है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:25 AM IST
मेरठ: मेरठ-सहारनपुर खंड स्नातक चुनाव में बीजेपी के श्रीचंद शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी सपा के नितिन कुमार तोमर को पटखनी दी है. श्रीचंद ने मतगणना की शुरुआत से से ही बढ़त बना ली थी. ये बढ़त मतगणना के अंत तक बनी रही. आइए जानते हैं कौन हैं शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा.
श्रीचंद्र शर्मा के बारे में जानिए
मेरठ-सहारनपुर खंड स्नातक चुनाव में फिर एक बार जीत दर्ज करने वाले श्रीचंद्र शर्मा ने 2019 में ऐसे नेता को चुनाव में पटखनी दी थी, जो कि 48 साल तक एमएलसी रहे थे. ओमप्रकाश शर्मा को 2019 में श्रीचंद शर्मा ने रिकॉर्ड मतों से हराकर उनकी जीत के रथ को रोका था. श्रीकांत शर्मा मूल रूप से गाजियाबाद(अब गौतमबुद्ध नगर ) जिले के तहसील दादरी के पास धूम मानिकपुर गांव के रहने वाले हैं. 15 जून 1966 को एक सामान्य परिवार में जन्मे श्रीचंद मेधावी छात्र थे. गांव में रहकर ही ज्योतिष शास्त्र से स्नातक किया. शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य रत्न की उपाधि से नवाजा गया था.
पूर्व में केशव माधव शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जहां हाईस्कूल, आईटीआई, Law और Dpharma, BSC nursing एवं GNM की शिक्षा दी जाती है. श्रीचंद 1988 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में में जुड़े. 1996 मे विश्व हिंदू परिषद का जिला प्रमुख बनाया गया था. 1998 में सहकारिता प्रकोष्ठ का जनपद गौतमबुद्धनगर का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था.
राजनीतिक सफर
वर्ष 2000 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचार प्रमुख की अहम जिम्मेदारी भी रही. 2004 से 2007 तक भारतीय जनता पार्टी गौतमबुद्धनगर के जिलाध्यक्ष रहे. 2013 से 2016 तक भारतीय जनता पार्टी संगठन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया था.पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सदस्यता प्रमुख भी श्रीचंद शर्मा रहे. भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के साथ साथ राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रकल्प के प्रदेश संयोजक रह चुके हैं.
समय समय पर पार्टी ने अनेक जिलों का जिला प्रभारी व चुनाव प्रभारी का भी दायित्व सौंपा. उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान प्रदेश के चुनावों में भी दिग्गज उम्मीदवारों का चुनाव प्रबन्धन देख भी श्रीचंद शर्मा देख चुके हैं.
2019 में MLC शिक्षक क्षेत्र, मेरठ - सहारनपुर खण्ड से भाजपा प्रत्याशी घोषित किया गया था. 1 दिसम्बर 2020 को सम्पन्न चुनाव में MLC (सहारनपुर - मेरठ खंड से MLC शिक्षक क्षेत्र ) चुनाव भारी अंतर से जीत कर लगातार लगातार लगभग 48 वर्षो से जीतते आ रहे ओमप्रकाश शर्मा को हराकर एक इतिहास रचा था. वर्तमान में नवनिर्वाचित शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा अलीगढ़ जिले के प्रभारी हैं और शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक भी है.
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