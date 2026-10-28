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मेरठ-सहारनपुर शिक्षक खंड से बीजेपी के श्रीचंद शर्मा जीते; जानिए इनके बारे में

श्रीचंद शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी सपा के नितिन कुमार तोमर को पटखनी दी ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ-सहारनपुर खंड स्नातक चुनाव में बीजेपी के श्रीचंद शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी सपा के नितिन कुमार तोमर को पटखनी दी है. श्रीचंद ने मतगणना की शुरुआत से से ही बढ़त बना ली थी. ये बढ़त मतगणना के अंत तक बनी रही. आइए जानते हैं कौन हैं शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा.

श्रीचंद्र शर्मा के बारे में जानिए

मेरठ-सहारनपुर खंड स्नातक चुनाव में फिर एक बार जीत दर्ज करने वाले श्रीचंद्र शर्मा ने 2019 में ऐसे नेता को चुनाव में पटखनी दी थी, जो कि 48 साल तक एमएलसी रहे थे. ओमप्रकाश शर्मा को 2019 में श्रीचंद शर्मा ने रिकॉर्ड मतों से हराकर उनकी जीत के रथ को रोका था. श्रीकांत शर्मा मूल रूप से गाजियाबाद(अब गौतमबुद्ध नगर ) जिले के तहसील दादरी के पास धूम मानिकपुर गांव के रहने वाले हैं. 15 जून 1966 को एक सामान्य परिवार में जन्मे श्रीचंद मेधावी छात्र थे. गांव में रहकर ही ज्योतिष शास्त्र से स्नातक किया. शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य रत्न की उपाधि से नवाजा गया था. पूर्व में केशव माधव शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जहां हाईस्कूल, आईटीआई, Law और Dpharma, BSC nursing एवं GNM की शिक्षा दी जाती है. श्रीचंद 1988 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में में जुड़े. 1996 मे विश्व हिंदू परिषद का जिला प्रमुख बनाया गया था. 1998 में सहकारिता प्रकोष्ठ का जनपद गौतमबुद्धनगर का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था. राजनीतिक सफर