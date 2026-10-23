भाजपा को वोट चोरी के लिए विश्वविद्यालय खोल देना चाहिए: अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:44 PM IST
इटावा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई में शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और चुनाव प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए. अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की.
मतदान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी और मतदान प्रक्रिया को लेकर कई तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “जिनके पास डिग्री नहीं है वह लोग वोट डालने नहीं आए होंगे.”
सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कई जिलों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जहां समाजवादी पार्टी के मतदाता जब मतदान करने पहुंच रहे हैं, तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग और कथित भ्रष्ट अधिकारी खड़े किए जा रहे हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग नींद की गोली लेकर नहीं सो रहा होगा” उनके इस बयान के जरिए उन्होंने चुनाव आयोग की सक्रियता और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी को लेकर सवाल उठाए.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा को वोट चोरी के लिए विश्वविद्यालय खोल देना चाहिए. उनके इस बयान के बाद चुनावी माहौल में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है.
शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय सामने आई है, जब राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.
फिलहाल, अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और चुनाव आयोग की ओर से किसी आधिकारिक बयान की पुष्टि आवश्यक है.
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