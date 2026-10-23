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भाजपा को वोट चोरी के लिए विश्वविद्यालय खोल देना चाहिए: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज ( Photo Credit; ETV Bharat )

इटावा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई में शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और चुनाव प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए. अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की.

मतदान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी और मतदान प्रक्रिया को लेकर कई तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “जिनके पास डिग्री नहीं है वह लोग वोट डालने नहीं आए होंगे.”



समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (VIDEO Credit; ETV Bharat) सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कई जिलों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जहां समाजवादी पार्टी के मतदाता जब मतदान करने पहुंच रहे हैं, तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग और कथित भ्रष्ट अधिकारी खड़े किए जा रहे हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग की (Photo Credit; ETV Bharat)