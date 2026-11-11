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'भाजपा हरियाणा के लिए नया सीएम ढूंढे, नायब सैनी तो पंजाब के सीएम बनकर रह गए'- दिग्विजय चौटाला

भिवानी: जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने नशे व अपराध में हरियाणा नंबर वन होने पर भाजपा से सीएम बदलने की मांग उठा डाली. साथ ही एक बार फिर हुड्डा को ओपी चौटाला व अजय चौटाला की सजा करवाने के लिए षड्यंत्रकारी बताया. जेजेपी इस बार अपने स्थापना दिवस 6 दिसंबर को महेन्द्रगढ़ में स्थापना दिवस पर रैली कर रही है. इस रैली को कामयाब करने के लिए जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला बुधवार को भिवानी विधानसभा के गांवों में निमंत्रण देने पहुंचे.

हरियाणा में लॉ इन ऑर्डर पर उठाया सवालः इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "नशे और अपराध में हरियाणा देश में नंबर वन हो चुका है. उन्होंने कहा कि दिवाली जैसे पावन पर्व पर पांच-पांच मर्डर हो जाते हैं. बावजूद इसके हमारा मुख्यमंत्री हमारा रहा ही नहीं रहा. सीएम नायब सैनी हरियाणा की बजाय पंजाब के सीएम बन चुके हैं. इसीलिए भाजपा को अब हरियाणा के लिए नया सीएम ढूंढना चाहिए."

सोनिया गांधी पर लगाए गंभीर आरोपः दिग्विजय चौटाला ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला व अजय चौटाला की सजा के पीछे कांग्रेसियों का षड्यंत्र बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी के आदेश पर रणदीप सुरजेवाला, कपील सिब्बल व भूपेन्द्र हुड्डा ने षड्यंत्र रचा था. दिग्विजय ने कहा कि ये जानते थे, अजय चौटाला भी बाहर रहे तो पार्टी संभल जाएगी. पर उनकी जेल के बाद जिन हाथों में पार्टी गई, उन्हीं के कारण आज ये हालात हो गए.

'हरियाणा के लोग भाजपा से दुखी हैं और कांग्रेस पर भरोसा नहीं है': भिवानी के भीम स्टेडियम के सुधार को लेकर सीएम नायब सैनी द्वारा दिये गए 50 करोड़ रुपये को दिग्विजय चौटाला ने उंट के मुह में जीरा बताया और कहा कि भिवानी स्टेडियम के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये जारी होने चाहिए. साथ ही कहा कि आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स भी गुजरात की बजाय हरियाणा में होने चाहिए. वहीं भाजपा द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स के हिसाब से हरियाणा में इंफ्रा ना होने के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि गुजरात में इंफ्रा अपने आप नहीं, सोच व नियत से बना है. हरियाणा सरकार की सोच व नीति हो तो यहां भी इंफ्रा खड़ा हो सकता है. अंत मे क्षेत्रीय पार्टियों के वजूद के सवाल पर दिग्विजय ने कहा कि रीजनल इज ओरिजनल, लोग भाजपा से दुखी और कांग्रेस पर भरोसा नहीं.