मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा- "योगी सरकार ने दिया चौधरी चरण सिंह को असली सम्मान"
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए विकास और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर बात की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 8:57 PM IST
मेरठ: यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी अब 2027 की तैयारी में यूपी में लग गई है. पश्चिम क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों से आए 4918 शक्ति केंद्र संचालकों से बातचीत में बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया.
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से 2027 में फिर से बीजेपी की जीत का संकल्प लिया.
कार्यकर्ताओं को बताया पार्टी की असली ताकत: राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम की नब्ज टटोलते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है. मेरठ में पश्चिम क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बात की. प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी में फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर पर जुटने को कहा. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए शक्ति केंद्र संयोजकों और हर कार्यकर्ता को पार्टी की रीढ़ बताया.
2027 में फिर सरकार बनाने का लिया संकल्प: उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मैं आपसे यह वादा लेना चाहता हूँ कि 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे. इस पर कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ हाथ उठाकर संकल्प लिया. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति को पहले कांग्रेस अपनाती थी और बाद में समाजवादियों ने अपनाया. उन्होंने कहा कि पहले पश्चिमी यूपी में डर और अराजकता का माहौल हुआ करता था.
यूपी में कानून के राज और विकास का दावा: आज योगी जी के नेतृत्व में भरोसा और कानून का राज कायम हुआ है. यूपी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और 9 लाख लोगों को नौकरी देकर सीएम योगी ने युवाओं की चिंता की है. प्रदेश में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं. यूपी को पहले बीमारू राज्य माना जाता था और तब सरकारें माफिया चलाते थे.
अपराधियों पर नकेल और धार्मिक आयोजनों को छूट: आज के शासन में किसी अपराधी को पनाह देने की हिम्मत किसी थाने में नहीं है. पुरानी सरकारों में युवाओं को पिस्टल और कारतूस दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार अच्छा काम कर रही है. यूपी में अब डर का माहौल नहीं है और सरकार का ध्यान सिर्फ विकास पर है. पहले रामनवमी, कांवड़ यात्रा और आस्था के कार्यक्रमों को रोका जाता था.
राहुल गांधी पर निशाना और सुशासन का वादा: पश्चिम बंगाल में भी दुर्गा पूजा को रोकने का काम किया गया था. नितिन नवीन ने राहुल गांधी से सवाल किया कि उन्होंने अमेठी और युवाओं के लिए क्या किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में सुशासन को ज़मीन पर उतारा जा रहा है. रेहड़ी-पटरी वालों के जीवन में भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है.
क्रांतिधरा से कार्यकर्ताओं में भरा नया जोश: अब माफिया राज का समय वापस नहीं आएगा और जनता की सरकार ही रहेगी. इस बदलाव को अब जनता के बीच लेकर जाना है और विकास करने वाली सरकार को फिर लाना है. उन्होंने सभी से शक्ति केंद्रों को मजबूत करने और लोगों के बीच जाने की अपील की. उन्होंने कहा कि मेरठ क्रांति की धरती है, जिसने देश और दुनिया को बड़ा संदेश दिया है.
14 जिलों के 4918 शक्ति केंद्र संचालक हुए शामिल: कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही प्रदेश आतंक और जंगलराज से बाहर निकलकर उत्तम प्रदेश बना है. उन्होंने कहा कि सपा नेता प्रदेश में घूम-घूमकर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं. हम संकल्प लेते हैं कि बाँटो और राज करो की नीति को यूपी में लागू नहीं होने देंगे. इस कार्यक्रम में 14 जिलों की 71 सीटों से 4918 शक्ति केंद्र संचालक शामिल हुए.
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