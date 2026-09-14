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शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह का पति नरेंद्र सिंह मरावी से डाइवोर्स, बेटी रहेगी मां के साथ

9 साल बाद हिमाद्री सिंह का पति नरेंद्र सिंह मरावी से रिश्ता खत्म,राजेंद्रग्राम न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पारित की विवाह विच्छेद की डिक्री. शैलेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट.

Shahdol MP Himadri Singh divorce
फाइल तस्वीर हिमाद्री सिंह और पति नरेंद्र सिंह मरावी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
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अनूपपुर: शहडोल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह और नरेंद्र सिंह मरावी का विवाह करीब नौ साल बाद पारस्परिक सहमति से खत्म हो गया. राजेंद्रग्राम स्थित न्यायालय ने दोनों की सहमति के आधार पर 3 सितंबर 2026 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की गई.

हिमाद्री सिंह और नरेंद्र सिंह मरावी की 23 नवंबर 2017 को हुई थी शादी

हिमाद्री और नरेंद्र सिंह मरावी का विवाह 23 नवंबर 2017 को राजेंद्रग्राम में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था. दोनों ही राजनीतिक घरों से संबंध रखने वाले हैं. हिमाद्री सिंह और नरेंद्र मरावी विवाह के बाद 9 साल तक साथ रहे और वैवाहिक जीवन व्यतीत किया. हिमाद्री सिंह वर्तमान में शहडोल लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं, वहीं नरेंद्र सिंह मरावी वर्तमान में जैतपुर विधायक जय सिंह मरावी के भतीजे हैं. दोनों का वैवाहिक जीवन बेहतर बीत रहा था और जून 2019 में उनकी बेटी गिरिशा नंदिनी सिंह का जन्म हुआ. इसके बाद आपसी मतभेद बढ़ने लगे और दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनने लगी.

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सांसद हिमाद्री सिंह का पति नरेंद्र सिंह मरावी से डाइवोर्स मंजूर (ETV Bharat)

दोनों 5 मई 2021 से अलग रह रहे थे

कोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार दोनों 5 मई 2021 से अलग रह रहे थे. समय बीतने के बावजूद उनके बीच वैवाहिक संबंध सामान्य नहीं हो सके. दोनों पक्षों ने न्यायालय के समक्ष कहा कि अब पति-पत्नी के रूप में साथ रहकर दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ाना संभव नहीं है.

छह माह का समय भी नहीं बदल पाया दोनों का फैसला

पारस्परिक सहमति से तलाक की प्रक्रिया के दौरान न्यायालय ने दोनों को पुनर्विचार और सुलह के लिए छह माह का समय दिया. न्यायालय की ओर से पुनर्मिलाप के प्रयास भी किए गए, लेकिन दोनों के बीच साथ रहने की स्थिति नहीं बन सकी. निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद दोनों ने अपनी इच्छा से विवाह विच्छेद पर सहमति जताई.

SHAHDOL MP HIMADRI SINGH DIVORCE
हिमाद्री सिंह का पति नरेंद्र सिंह मरावी से विवाह विच्छेद (ETV Bharat)

आपसी सहमति से हुआ तलाक

नरेंद्र सिंह मरावी ने ईटीवी भारत को बताया कि "प्रथम आवेदन हिमाद्री सिंह के द्वारा किया गया था जो आपसी सहमति से हुआ है. यह निजी मामला है इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा तथा अभी मैं बाहर प्रवास में हूं." वहीं, सांसद हिमाद्री सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि "यह हमारा निजी मामला है इस पर कुछ बोलना उचित नहीं होगा. शहडोल संसदीय क्षेत्र का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है जिसके विकास के लिए मैं लगातार प्रयत्न करती रहूंगी."

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बेटी रहेगी मां हिमाद्री के साथ रहेगी

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सहमति के अनुसार उनकी बेटी गिरिशा नंदिनी सिंह हिमाद्री सिंह के साथ रह रही है. उसके पालन-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े खर्च की जिम्मेदारी हिमाद्री सिंह द्वारा उठाई जाएगी. हिमाद्री सिंह ने अपने और बेटी के लिए नरेंद्र सिंह मरावी से भरण-पोषण या गुजारा भत्ता की मांग भी नहीं की है. विवाह से जुड़े उपहार और जेवरात को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच किसी विवाद की बात सामने नहीं आई. दस्तावेजों में एक-दूसरे पर किसी विशेष आरोप के बजाय वैवाहिक संबंध सामान्य रूप से आगे चलाना संभव नहीं होने का उल्लेख किया गया.

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