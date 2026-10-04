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भाजपा का सेवा संकल्प अभियान: वडनगर वाराणसी यात्रा पहुंची पलामू

पलामूः जिला में भारतीय जनता पार्टी के विधायक किसानों के लिए रेडियो खोलेंगे. रेडियो के माध्यम से किसानों को खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी.

भारतीय जनता पार्टी का सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर वाराणसी यात्रा रविवार की शाम पलामू पहुंची. झारखंड में यात्रा का नेतृत्व रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ कर रहे हैं. यात्रा के दौरान ही पलामू के चियांकि स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से किसान रेडियो खोलने का आग्रह किया है.

उन्होंने कहा कि किसान रेडियो खोलने में लगभग 50 लाख रुपए की लागत आएगी. किसान रेडियो के खुल जाने से किसानों को फसल और खेती के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी. संजय सेठ ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के लिए पैसा दे रही है लेकिन राज्य की सरकार पैसा नहीं दे रही है. संजय सेठ ने किसानों से मोटे अनाज का उत्पादन का आग्रह किया.

पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि अगले एक वर्ष में पलामू में सिंचाई की सुविधा बढ़ जाएगी और हालात बदल जाएंगे. जलाशयों को पाइप लाइन से जोड़ने की परियोजना पूरी होने की उम्मीद है. किसानों को हर मौसम में खेती के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा. इस दौरान डालटनगंज विधायक आलोक चौरसिया, पांकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष अमित तिवारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे.