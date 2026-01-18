ETV Bharat / state

झारखंड में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने की बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाई रणनीति

रांची: झारखंड में भले ही आगामी शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है. लेकिन राज्य की तमाम राजनीतिक दल इसे शहर की सरकार बनाने का एक मौका के रूप में देख रहे हैं. महाराष्ट्र में अर्बन लोकल बॉडी चुनाव में भाजपा की बंपर जीत से उत्साहित झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में बैठक की. इस दौरान शहरी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई. इस दौरान राज्य में शीघ्र और बैलेट की जगह ईवीएम से दलीय आधार पर चुनाव की मांग प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार से की है.



नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर हो: प्रदीप वर्मा

दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने की अपने पूर्व की मांग पर अडिग भाजपा के नेताओं ने कहा कि सरकार में शामिल दलों की मंशा निष्पक्ष चुनाव कराने की नहीं है. इसलिए वह ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है, यह ठीक नहीं है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि भाजपा लगातार सरकार पर दवाब बनाती रहेगी कि राज्य में अर्बन बॉडी का चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए. इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छे और दल के नीति सिद्धांत से जुड़े लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उसका लाभ भी जनता को ही मिलता है.

बैठक को लेकर जानकारी देते बीजेपी के नेतागण (ईटीवी भारत)

संथाल में जनजागरूकता ला रहे हैं,दिखेगा असर: चंपाई सोरेन

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हमारी पार्टी व्यापक जनाधार वाली पार्टी है. निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा जीतकर वार्ड पार्षद, अध्यक्ष और मेयर बनेंगे. उन्होंने कहा कि संथाल क्षेत्र में वह लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखेगा. पूर्व सीएम ने कहा कि जिस तरह से एसपीटी एक्ट के बावजूद संथाल में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है. यह वहां के लोगों को बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है और एसआईआर से ही घुसपैठिये बाहर होंगे.



आपस में तालमेल बैठाकर अपने लोगों की जीत सुनिश्चित करेंगे: रणधीर सिंह