झारखंड में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने की बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाई रणनीति
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई.
Published : January 18, 2026 at 8:53 PM IST
रांची: झारखंड में भले ही आगामी शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है. लेकिन राज्य की तमाम राजनीतिक दल इसे शहर की सरकार बनाने का एक मौका के रूप में देख रहे हैं. महाराष्ट्र में अर्बन लोकल बॉडी चुनाव में भाजपा की बंपर जीत से उत्साहित झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में बैठक की. इस दौरान शहरी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई. इस दौरान राज्य में शीघ्र और बैलेट की जगह ईवीएम से दलीय आधार पर चुनाव की मांग प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार से की है.
नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर हो: प्रदीप वर्मा
दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने की अपने पूर्व की मांग पर अडिग भाजपा के नेताओं ने कहा कि सरकार में शामिल दलों की मंशा निष्पक्ष चुनाव कराने की नहीं है. इसलिए वह ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है, यह ठीक नहीं है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि भाजपा लगातार सरकार पर दवाब बनाती रहेगी कि राज्य में अर्बन बॉडी का चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए. इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छे और दल के नीति सिद्धांत से जुड़े लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उसका लाभ भी जनता को ही मिलता है.
संथाल में जनजागरूकता ला रहे हैं,दिखेगा असर: चंपाई सोरेन
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हमारी पार्टी व्यापक जनाधार वाली पार्टी है. निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा जीतकर वार्ड पार्षद, अध्यक्ष और मेयर बनेंगे. उन्होंने कहा कि संथाल क्षेत्र में वह लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखेगा. पूर्व सीएम ने कहा कि जिस तरह से एसपीटी एक्ट के बावजूद संथाल में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है. यह वहां के लोगों को बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है और एसआईआर से ही घुसपैठिये बाहर होंगे.
आपस में तालमेल बैठाकर अपने लोगों की जीत सुनिश्चित करेंगे: रणधीर सिंह
बैठक में शामिल पूर्व कृषिमंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि बैठक में यह भी रणनीति बनी कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने पर पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि पार्टी के नीति सिद्धांत को मानने वाले नेता, कार्यकर्ता की जीत हो. उन्होंने कहा कि जहां जरूरी होगा, वहां-वहां सहयोगी दल लोजपा, आजसू और जदयू के नेताओं के साथ भी बातचीत होगी.
बैठक में ये वरिष्ठ नेताओं की रही मौजूदगी
प्रदेश अध्यक्ष आदित्व साहू की नेतृत्व की बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय, प्रदेश महामंत्री डॉ प्रदीप वर्मा, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक राज सिन्हा, शशिभूषण मेहता, पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी, पूर्व विधायक अनंत ओझा और बिरंची नारायण आदि शामिल हुए.
ईवीएम से हो निकाय चुनाव: आदित्य साहू
बैठक के दौरान नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा राज्य के सभी 48 नगर निकाय चुनाव पर अपने कार्यकर्ताओं की जीत सुनिश्चित करेगी और यहां भी महाराष्ट्र जैसा परिणाम दोहराया जाएगा. उन्होंने कहा कि चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराना सुनिश्चित हो, ताकि धांधली भ्रष्टाचार से चुनाव को मुक्त रखा जा सके. उन्होंने कहा कि अपनी पराजय के डर से हेमंत सरकार दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराना चाहती है. जबकि दलीय आधार पर चुनाव में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी नीचे स्तर तक बढ़ती है. साथ ही प्रतिनिधि बनकर राजनीतिक कार्यकर्ता जनता की सेवा करते हैं.
