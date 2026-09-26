ETV Bharat / state

उपमहापौर चुनाव में खिला 'कमल', राजस्थान के 9 नगर निगमों में भाजपा की जीत

जयपुर में सरोज कंवर, कोटा में विवेक राजवंशी, जोधपुर में विजय सिंह पंवार बने उपमहापौर ( Source - BJP Rajasthan )