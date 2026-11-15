बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली, जांजगीर चांपा से गुरु खुशवंत साहेब ने कांग्रेस को दी चुनौती
मंत्री खुशवंत साहेब ने कहा, 2029 में कांग्रेस को फिर पटखनी देंगे. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 9:21 AM IST
जांजगीर चांपा: विपक्ष खासकर कांग्रेस लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटी है. बीते दिनों दिल्ली की रामलीला मैदान रैली के मंच से विपक्ष ने सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था. आरोप लगाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं. विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए पूरे देशभर में भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रेली निकाल रही है.
लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली
इसी कड़ी में शनिवार को जांजगीर में बीजेपी ने बड़ी रैली का आयोजन किया. इस रैली में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब भी शामिल हुए. कैबिनेट मंत्री के अलावा बीजेपी सांसद कमलेश जांगड़े सहित जिले के तमाम दिग्गज नेता रैली में मौजूद रहे. सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि विपक्ष देश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है. नेताओं ने इंडी गठबंधन पर विरोध के नाम पर अराजकता फैलाकर उसका फायदा उठाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया.
कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप
रैली में शामिल होने पहुंचे गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर सत्ता पक्ष के खिलाफ सियासी साजिश रचने का काम कर रही है. इसके लिए वो देश में आराजकता का माहौल पैदा कर उसका फायदा उठाना चाहती है, जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे. रेली की शुरुआत अटल चौक से हुई और यह लिंक रोड होते हुए पहले नेताजी चौक फिर कचहरी चौक तक पहुंची. कचहरी चौक में ये रैली आमसभा में तब्दील हो गई.
इंडी गठबंधन पर भ्रम फैलाने का आरोप
मंच से मंत्री खुशवंत साहेब ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा जब भी कांग्रेस दिल्ली मे प्रदर्शन करती है, हिंसा फैलाती है, पुलिस मीडिया और व्यापारियों को निशाना बनाती है. मंत्री ने कहा कि हिंसा के रास्ते देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर एसआईआर मे गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है लेकिन उनको पता होना चाहिए कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धि करण है. देश मे अब तक 12 बार एसआईआर हुआ है जिसमे 10 बार कांग्रेस की सरकार ने कराया है.
2023 में कांग्रेस ने भ्रम फैला कर जांजगीर चाम्पा सीट जीती
गुरु खुशवंत साहेब ने सभा को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस के द्वारा वोट चोरी के आरोप को कांग्रेस के पतन का कारण बताया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मे 2023 का चुनाव हुआ जिसमे प्रदेश के जनता ने बीजेपी को वोट कर जीत दिलाई, वही जांजगीर चाम्पा लोक सभा के 8 सीटों में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिला और मतदाताओं ने 8 सीटों में कांग्रेस को जिताया. उन्होंने कांग्रेस के विधायको से ईवीएम के विषय में सवाल किया और कहा जांजगीर चाम्पा में आपकी जीत कैसे हुई इसपर क्यों नहीं बोलते. गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि जनता आपके फैलाए भ्रम को जान चुकी है. आप अब बेनकाब हो चुके हैं.
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