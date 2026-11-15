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बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली, जांजगीर चांपा से गुरु खुशवंत साहेब ने कांग्रेस को दी चुनौती

लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा ( ETV Bharat )

जांजगीर चांपा: विपक्ष खासकर कांग्रेस लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटी है. बीते दिनों दिल्ली की रामलीला मैदान रैली के मंच से विपक्ष ने सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था. आरोप लगाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं. विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए पूरे देशभर में भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रेली निकाल रही है.

लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली इसी कड़ी में शनिवार को जांजगीर में बीजेपी ने बड़ी रैली का आयोजन किया. इस रैली में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब भी शामिल हुए. कैबिनेट मंत्री के अलावा बीजेपी सांसद कमलेश जांगड़े सहित जिले के तमाम दिग्गज नेता रैली में मौजूद रहे. सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि विपक्ष देश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है. नेताओं ने इंडी गठबंधन पर विरोध के नाम पर अराजकता फैलाकर उसका फायदा उठाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया.