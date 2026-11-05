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अश्विनी वैष्णव ने अग्निवीर पर कांग्रेस को घेरा, गंगानगर ट्रैक विस्फोट पर बोले- सभी पहलुओं की होगी जांच

जयपुर : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार सुबह जयपुर पहुंचे. जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम बेनकाब करना चाहते हैं. वहीं, अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि ये बहुत सक्सेसफुल स्कीम बनकर निकली है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा संविधान में विश्वास रखती है. हमेशा से डेमोक्रेसी, गणतंत्र, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है. इसके विपरीत कांग्रेस एक तरीके से संविधान की हत्या करने में लगी हुई है. लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है. अराजकता फैलाने में लगी हुई है. जो लोग संविधान की किताब को दिखाते हैं, वह लोग उसे संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में उनका कोई विश्वास नहीं है. आज हम अपनी बात को लेकर जनता के सामने आए हैं कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य और धर्म है. जो अराजकता फैलाकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं, उनको हम बेनकाब करना चाहते हैं. सदन सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें जाकर डिबेट और बहस करिए. हम बहस करने से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं.

देशावर में 1300 स्टेशनों का नवनिर्माण : आने वाले 50 वर्षों के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है. स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कैपेसिटी बढ़ाने की इसीलिए जरूरत है, क्योंकि 50-70 या 100 साल पहले जब यह स्टेशन बने थे, तब जनसंख्या कम थी. रेलवे से आने-जाने वाले पैसेंजर की संख्या कम थी. आज हमारी जनसंख्या और पैसेंजर की संख्या बढ़ गई है. भविष्य की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है.

रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करने वालों पर कार्रवाई : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की घटना हुई है. इसकी जांच चल रही है. राज्य सरकार के साथ मिलकर डीजीपी, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी सबसे बात हुई है. रेलवे और राज्य के अधिकारी सब मिलकर उसमें जांच कर रहे हैं. एक प्राइमरी एविडेंस आ जाए, उसके बाद में एनआईए को इंवॉल्व करना है या नहीं करना है, राज्य सरकार तय करेगी. साजिश को बेनकाब करेंगे और जो साजिश करने वाले हैं, उनपर कार्रवाई करेंगे.

अग्निवीर सक्सेसफुल स्कीम बनकर निकली : रेल मंत्री ने कहा कि अग्निवीर स्कीम के बारे में मूल रूप से अगर आप देखो तो आरंभ से ही प्रधानमंत्री, सरकार, रक्षा मंत्री और डिफेंस फोर्स के सभी अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि एक नया प्रयोग है. इससे जो अनुभव आएगा, उसके आधार पर इस स्कीम में लगातार रिवैल्युएशन करेंगे. 4 वर्षों में बहुत अच्छा अनुभव आया. अग्निवीर बहुत सक्सेसफुल स्कीम बनकर निकली है. इसमें कमिटमेंट, फिजिकल फिटनेस, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज का सामना करने की नौजवानों की क्षमता सिद्ध हुई है. इस आधार पर डिफेंस फोर्सज ने रिव्यू किया और उस रिव्यू के आधार पर सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है. इस निर्णय के आधार पर आगे बढ़ेंगे. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर जनता का पूरा विश्वास है. सब जगह प्रचंड जीत होगी.

लोकल आर्किटेक्चर के हिसाब से स्टेशनों का नवनिर्माण : उन्होंने कहा स्टेशनों के नव निर्माण में स्थानीय स्थापत्य कला का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. जयपुर में जयपुर की स्थापत्य कला, जयपुर आर्किटेक्चर है. जोधपुर में जोधपुर के हिसाब से, केरल, अहमदाबाद और तमिलनाडु में वहां की कला के हिसाब से स्टेशनों पर काम हो रहा है. हर एक जगह का लोकल आर्किटेक्चर के हिसाब से स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है. 1300 स्टेशनों का काम देशभर में किया जा रहा है. इसमें से करीब 400 स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है. बहुत सावधानी से काम करना है, क्योंकि विदेशों में जब स्टेशन का नवनिर्माण करते हैं तो 5-6 वर्षों के लिए ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर देते हैं. हमारे देश में रेलवे इतना महत्वपूर्ण साधन है कि स्टेशन को हम बंद नहीं कर सकते, इसलिए बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है.

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त्योहारों पर 18000 स्पेशल रेल गाड़ियों का संचालन: रेल मंत्री ने कहा कि पिछले साल दीपावली और छठ समेत तीन प्रमुख फेस्टिवल्स पर करीब 12000 स्पेशल गाड़ियां चलाई गईं थी. इस बार पिछली स्पेशल गाड़ियों को जोड़ कर नई स्पेशल गाड़ियां चलाई गईं हैं. इस बार करीब 18000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं. साथ ही जो अत्यंत भीडभाड़ वाले स्टेशन हैं, जैसे उधना स्टेशन, सूरत, नई दिल्ली स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल, इन सब पर बड़े-बड़े होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं. उस होल्डिंग एरिया में किसी भी समय 20,000 के आसपास लोग रह सकते हैं. अच्छी क्वालिटी के काफी संख्या में टॉयलेट्स बनाए गए हैं. एयर सर्कुलेशन की व्यवस्था की गई है. टिकटिंग की खिड़कियों को होल्डिंग एरिया में ही लेकर आए गए, जिससे टिकटिंग में पैसेंजर को आसानी हो और भीड़भाड़ में नहीं जाना पड़े. अभी भी बहुत काम करना है. हर साल हम इंप्रूव कर रहे हैं. हर साल प्रयास कर रहे हैं कि पिछले साल से बेहतर सर्विस दे पाएं, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा रहती है. फिर भी एक लेवल आ गया है, अभी इस लेवल से भी और बेटर अगले आने वाले सालों में करेंगे.

विधायक बालमुकुंद आचार्य (ETV Bharat)

विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि जयपुर के रामलीला मैदान से 'लोकतंत्र बचाओ और अराजकता हटाओ' रैली का आयोजन किया जा रहा है. कांग्रेस मिथ्या फैला रही है कि वोट चोरी हो गए. कांग्रेस चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रही है. हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग संविधान की पुस्तक पढ़ते नहीं हो. संविधान के माध्यम से एसआईआर प्रक्रिया की गई है. जिन लोगों के दो जगह पर वोटर लिस्ट में नाम हैं, उनका एक जगह से नाम कटेगा. जो घुसपैठियों अवैध रूप से घुस गए, उनका नाम कटने से भी कांग्रेस को तकलीफ है.

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जिन लोगों की मृत्यु हो गई, उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटने से भी कांग्रेसियों को तकलीफ है. फर्जी नाम वोटर लिस्ट से कटने से भी कांग्रेस के पेट में दर्द है. कांग्रेस माहौल खराब करने का काम कर रही है. देश दुनिया में भारत की सनातन संस्कृति, परंपरा और तिरंगा तेज गति से लहरा रहा है. कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के विजन और भाजपा के काम को रोक नहीं सकती, इसीलिए कांग्रेस निगेटिव माहौल बना रही है. कांग्रेस की राजनीतिक दरी खिसक चुकी है.

इसके बाद रेल मंत्री जयपुर एयरपोर्ट से गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आराध्य देव गोविंद देव जी के बहुत पवित्र दर्शन करने का सौभाग्य रहा. साथ ही गोविंद देव जी मंदिर के महंत को श्रद्धांजलि भी अर्पित की. रेल मंत्री के साथ जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, मंत्री जोराराम कुमावत और विधायक बालमुकुंद आचार्य भी मौजूद रहे.