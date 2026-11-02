ETV Bharat / state

बीजेपी का रांची में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा, केंद्रीय मंत्री ने कहा- भारत को बांग्लादेश बनाना चाहती है कांग्रेस

भाजपा का लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड भाजपा ने विपक्षी दलों के आंदोलन के जवाब में रांची में "लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ" कार्यक्रम की शुरुआत की है. इंडिया ब्लॉक (I.N.D.I.A. Block) द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने, देशद्रोह का मुकदमा चलाने और एसआईआर (SIR) को रद्द करने की मांग के खिलाफ भाजपा ने भी सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है. राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से ओल्ड जेल स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय तक एक विशाल पदयात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.

दिग्गज नेताओं की अगुवाई में निकली विशाल पदयात्रा