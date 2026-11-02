बीजेपी का रांची में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा, केंद्रीय मंत्री ने कहा- भारत को बांग्लादेश बनाना चाहती है कांग्रेस
रांची में आज बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के नेता-कार्यकर्ता शामिल हुए. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 5:58 PM IST
रांची: झारखंड भाजपा ने विपक्षी दलों के आंदोलन के जवाब में रांची में "लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ" कार्यक्रम की शुरुआत की है. इंडिया ब्लॉक (I.N.D.I.A. Block) द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने, देशद्रोह का मुकदमा चलाने और एसआईआर (SIR) को रद्द करने की मांग के खिलाफ भाजपा ने भी सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है. राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से ओल्ड जेल स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय तक एक विशाल पदयात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.
दिग्गज नेताओं की अगुवाई में निकली विशाल पदयात्रा
इस पदयात्रा में भाजपा और एनडीए के कई बड़े चेहरों ने शिरकत की. इनमें केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव, झारखंड भाजपा के प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री व विधायक सीपी सिंह, जदयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय के साथ-साथ रांची की मेयर रौशनी खलखो मुख्य रूप से शामिल थीं. नेताओं ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर देश के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया.
बाबूलाल मरांडी का तीखा हमला- विपक्ष में हैं 'दिमागी नक्सल'
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक में शामिल लोग लोकतंत्र के 'दिमागी नक्सल' हैं. मरांडी ने आरोप लगाया कि ये लोग देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाए रखना चाहते हैं, यही वजह है कि वे एसआईआर (SIR) का विरोध कर रहे हैं. भाजपा ने तय किया है कि कांग्रेस और नक्सली सोच रखने वाले इन लोकतंत्र के हत्यारों से देश को बचाना होगा.
अर्जुन मुंडा बोले- बाहर 'मॉक संसद' चलाना सिर्फ एक नौटंकी
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने देश की जनता के सामने एक हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है. जनता ने इन्हें संसद के भीतर अपनी बात रखने के लिए चुनकर भेजा है, लेकिन ये बाहर सड़क पर 'मॉक संसद' चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता खुद को सिर्फ एक 'नौटंकी आर्टिस्ट' साबित करने में लगे हुए हैं.
1984 के सिख दंगों को लेकर सीपी सिंह ने कांग्रेस को घेरा
पूर्व मंत्री और रांची के स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भारत का लोकतंत्र बेहद मजबूत है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी. सीपी सिंह ने विपक्षी गठबंधन को 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' बताते हुए कहा कि 1 नवंबर को इन्हें 1984 के सिख कत्लेआम पर पश्चाताप करना चाहिए था, लेकिन ये लोग देशविरोधी प्रदर्शनों में व्यस्त हैं.
हर जिले में प्रदर्शन करेगी भाजपा- आदित्य साहू
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि "लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ" कार्यक्रम के जरिए जनता को यह बताना है कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 65 वर्षों में कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू-गांधी परिवार की चिंता की. आज जब एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, तो विपक्ष को यह हजम नहीं हो रहा है. साहू ने एलान किया कि झारखंड भाजपा राज्य के हर जिले में इसी तरह का जोरदार प्रदर्शन करेगी.
विपक्ष भारत में भी बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात चाहता है- जुएल उरांव
केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव ने विपक्षी दलों की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जो हालात हाल के दिनों में बांग्लादेश और नेपाल में देखने को मिले हैं, कांग्रेस और उसके साथी दल भारत में भी वैसा ही अराजक माहौल बनाना चाहते हैं. उन्होंने साफ किया कि भारत के जागरूक मतदाता सब समझते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाना इतना आसान नहीं है. वहीं, झारखंड भाजपा प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी समय-समय पर SIR हुआ है, ऐसे में वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाने का विरोध करना पूरी तरह से गलत है.
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