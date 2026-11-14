ETV Bharat / state

सुकमा में बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली, सतीश लाठिया का कांग्रेस पर निशाना

सुकमा में बीजेपी की पदयात्रा ( ETV BHARAT )

सुकमा: बस्तर संभाग के सुकमा जिले में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत पदयात्रा और जनसभा का आयोजन किया. कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर लोकतंत्र की रक्षा और अराजकता के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया. कार्यक्रम की शुरुआत हड़मा स्टेडियम से हुई. उसके बाद जनसभा का आयोजन हुआ.

कांग्रेस पर सतीश लाठिया का निशाना सभा के मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश लाठिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद नक्सलवाद और अराजकता के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हुई. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी तत्व विदेशी ताकतों के इशारे पर बस्तर की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुकमा की जनता कांग्रेस के अराजक मॉडल को पहले ही नकार चुकी है.