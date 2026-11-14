सुकमा में बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली, सतीश लाठिया का कांग्रेस पर निशाना
सुकमा में बीजेपी ने पदयात्रा निकाली. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश लाठिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा. नवीन कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 7:52 PM IST
सुकमा: बस्तर संभाग के सुकमा जिले में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत पदयात्रा और जनसभा का आयोजन किया. कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर लोकतंत्र की रक्षा और अराजकता के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया. कार्यक्रम की शुरुआत हड़मा स्टेडियम से हुई. उसके बाद जनसभा का आयोजन हुआ.
कांग्रेस पर सतीश लाठिया का निशाना
सभा के मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश लाठिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद नक्सलवाद और अराजकता के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हुई. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी तत्व विदेशी ताकतों के इशारे पर बस्तर की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुकमा की जनता कांग्रेस के अराजक मॉडल को पहले ही नकार चुकी है.
राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं. भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता ऐसे प्रयासों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगा. बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है- सतीश लाठिया, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष
बस्तर और सुकमा में हो रहा विकास- धनीराम बारे
भाजपा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक रैली नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति भाजपा कार्यकर्ताओं के संकल्प का प्रतीक है. कभी नक्सलवाद और अशांति के लिए पहचाना जाने वाला सुकमा आज विकास, शिक्षा और शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि भाजपा का प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता गांव-गांव तक लोकतंत्र की रक्षा का संदेश पहुंचा रहा है. रैली के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र जिंदाबाद, अराजकता मुर्दाबाद के नारे लगाए.