बालोद में बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कांग्रेस पर निशाना
बालोद में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है. दानवीर साहू की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 10:42 PM IST
बालोद: छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बालोद में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली. इस अभियान में प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल हुए. पदयात्रा के दौरान डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं के साथ करीब 4 किलोमीटर तक पैदल चले.
कांग्रेस फैला रही अराजकता- विजय शर्मा
इस आयोजन के दौरान दूसरी तरफ युवा कांग्रेसी इस पूरे बीजेपी के अभियान का विरोध करते नजर आए. जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया. मंच से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि हम अराजकता हटाने निकले हुए हैं लेकिन कांग्रेस है की अराजकता फैलाने में पीछे नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत अनुशासन है. भीड़ किसी ताकत का नाम बिल्कुल भी नहीं हो सकता.
देश में कांग्रेस पार्टी और दिमाग़ी नक्सलियों की अराजकता से त्रस्त जनता अब सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रकट कर रही है.आज बालोद की जनता ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में शामिल होकर स्पष्ट संदेश दिया है. लोगों ने बता दिया है कि कांग्रेस और विपक्ष की अराजकता को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
विजय शर्मा ने विपक्ष पर बोला हमला
पदयात्रा की शुरुआत से पहले बालोद नगर के कुर्मी भवन में एक मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यहां उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंच से विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला. इस दौरान सभा में मौजूद लोगों को एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई.
शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरी यात्रा
मंचीय सभा के बाद कुर्मी भवन से पदयात्रा शुरू हुई, जो बालोद शहर के प्रमुख चौक-चौराहों से होते हुए करीब 4 किलोमीटर का सफर तय कर वापस कुर्मी भवन पहुंचकर समाप्त हुई. पूरी पदयात्रा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद पैदल चलते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते नजर आए. रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिला.