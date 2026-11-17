ETV Bharat / state

बालोद में बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कांग्रेस पर निशाना

बालोद में बीजेपी की रैली ( ETV BHARAT )

बालोद: छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बालोद में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली. इस अभियान में प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल हुए. पदयात्रा के दौरान डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं के साथ करीब 4 किलोमीटर तक पैदल चले.

कांग्रेस फैला रही अराजकता- विजय शर्मा इस आयोजन के दौरान दूसरी तरफ युवा कांग्रेसी इस पूरे बीजेपी के अभियान का विरोध करते नजर आए. जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया. मंच से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि हम अराजकता हटाने निकले हुए हैं लेकिन कांग्रेस है की अराजकता फैलाने में पीछे नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत अनुशासन है. भीड़ किसी ताकत का नाम बिल्कुल भी नहीं हो सकता.