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कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान, जनता के बीच जाने की तैयारी

रांचीः कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन का जवाब देने बीजेपी सड़क पर उतरेगी. वैसे तो यह आंदोलन बीजेपी द्वारा देशभर में चलाया जाएगा, लेकिन झारखंड में इसे विशेष रूप से सफल बनाने की तैयारी की गई है. पार्टी ने पदयात्रा से लेकर कई कार्यक्रम तय किए हैं.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल के अनुसार पार्टी ने कांग्रेस के दुष्प्रचार और जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है. जिसका नाम लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ दिया गया है. इसके तहत पदयात्रा से लेकर हर जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस व कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के द्वारा अराजकता फैलाकर युवाओं और लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है. इसके जरिए उनकी मंशा यह है कि किसी तरह से सत्ता हाथ में आए. उनके द्वारा बिना कोई साक्ष्य के बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है. इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और उनका जवाब देने के लिए पार्टी ने कई कार्यक्रम तय किए हैं.

पदयात्रा कार्यक्रम के लिए छह नेताओं को मिली जिम्मेदारी

प्रदेश भाजपा की ओर से पदयात्रा कार्यक्रम आगामी 2 या 3 नवंबर से राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी. इस पदयात्रा कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ-साथ स्थानीय स्तर के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे. प्रदेश भाजपा ने लोकतंत्र बचाओ–अराजकता हटाओ अभियान के तहत आयोजित होने वाले पदयात्रा कार्यक्रम को लेकर कई नेताओं को जिला प्रभारी बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर पार्टी के छह वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. झारखंड विधानसभा में पार्टी के सचेतक राज सिन्हा को जमशेदपुर का प्रभारी बनाया गया है, वहीं रांची जिले की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह को सौंपी गई है. हजारीबाग जिले का प्रभारी पूर्व विधायक बिरंची नारायण को बनाया गया है और पलामू जिले की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा को सौंपी गई है.