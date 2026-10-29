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INDIA ब्लॉक की दिल्ली रैली के जवाब में भाजपा का लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र भगाओ कार्यक्रम, रांची में 2 नवंबर को पदयात्रा व जनसभा

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शोभा यादव. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दिल्ली रैली के जवाब में भाजपा देशभर में लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र भगाओ कार्यक्रम चला रही है. इसके तहत राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 नवंबर को प्रदेश भाजपा की ओर से ‘लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र भगाओ’ कार्यक्रम आयोजित की जाएगी. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. जनसभा के अलावे इस मौके पर आयोजित होनेवाली पदयात्रा में युवा मोर्चा को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता शोभा यादव के अनुसार कांग्रेस जिस तरह से वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है ऐसे में जनता को हकीकत बताना जरूरी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि किसी वोटर का नाम कट रहा है तो तथ्यों के साथ आना चाहिए, ना कि भ्रम फैलाकर जनता को बरगलाने की कोशिश होनी चाहिए. इसके खिलाफ हम पदयात्रा भी करेंगे और रांची की पदयात्रा ऐतिहासिक होगी. इसके लिए युवा मोर्चा सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में भी पदयात्रा निकाली जाएगी.