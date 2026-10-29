INDIA ब्लॉक की दिल्ली रैली के जवाब में भाजपा का लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र भगाओ कार्यक्रम, रांची में 2 नवंबर को पदयात्रा व जनसभा

INDIA ब्लॉक की दिल्ली रैली के जवाब में भाजपा का लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र भगाओ कार्यक्रम, रांची में 2 नवंबर को पदयात्रा व जनसभा
झारखंड भाजपा की ओर से 2 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र भगाओ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : October 29, 2026 at 4:14 PM IST
रांची: कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दिल्ली रैली के जवाब में भाजपा देशभर में लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र भगाओ कार्यक्रम चला रही है. इसके तहत राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 नवंबर को प्रदेश भाजपा की ओर से ‘लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र भगाओ’ कार्यक्रम आयोजित की जाएगी. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. जनसभा के अलावे इस मौके पर आयोजित होनेवाली पदयात्रा में युवा मोर्चा को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता शोभा यादव के अनुसार कांग्रेस जिस तरह से वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है ऐसे में जनता को हकीकत बताना जरूरी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि किसी वोटर का नाम कट रहा है तो तथ्यों के साथ आना चाहिए, ना कि भ्रम फैलाकर जनता को बरगलाने की कोशिश होनी चाहिए. इसके खिलाफ हम पदयात्रा भी करेंगे और रांची की पदयात्रा ऐतिहासिक होगी. इसके लिए युवा मोर्चा सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में भी पदयात्रा निकाली जाएगी.
10 हजार से अधिक लोग रांची की सड़कों पर उतरेंगे
भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को खास बनाने की तैयारी में जुटी है. भाजपा का दावा है कि इस पदयात्रा कार्यक्रम में करीब 10 हजार लोगों मौजूद रहेंगे. इसके लिए युवा मोर्चा और महानगर के कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क करने और आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
पार्टी की कोशिश है कि मोरहाबादी मैदान में होने वाला यह आयोजन बड़े स्तर पर आयोजित हो इसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही हैं. इसके अलावे प्रदेश भाजपा के द्वारा इन दिनों विभिन्न जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है.
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