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भाजपा का 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता भगाओ' अभियान 3 नवंबर को, जोधपुर में पदयात्रा के बाद सीएम की सभा

बैठक में भाजपा नेता ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अभियान के जवाब में भाजपा मैदान में उतर गई. भाजपा मंगलवार को जोधपुर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता भगाओ' अभियान छेड़ेगी. इसमें पदयात्रा की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे. अभियान की तैयारी को लेकर शहर विधायक अतुल भंसाली के कार्यालय में सोमवार को बैठक हुई.