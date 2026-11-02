भाजपा का 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता भगाओ' अभियान 3 नवंबर को, जोधपुर में पदयात्रा के बाद सीएम की सभा
गांधी मैदान से जालोरी गेट तक मंगलवार की पदयात्रा में शहर और देहात भाजपा के कार्यकर्ता शामिल होंगे.
Published : November 2, 2026 at 3:32 PM IST
जोधपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अभियान के जवाब में भाजपा मैदान में उतर गई. भाजपा मंगलवार को जोधपुर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता भगाओ' अभियान छेड़ेगी. इसमें पदयात्रा की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे. अभियान की तैयारी को लेकर शहर विधायक अतुल भंसाली के कार्यालय में सोमवार को बैठक हुई.
भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि गांधी मैदान से जालोरी गेट तक पदयात्रा निकाली जाएगी. इसमें शहर और देहात भाजपा के कार्यकर्ता शामिल होंगे. प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि विपक्षी दल एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर जनता में भ्रम फैलाने और इसे गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं.
भाजपा इसी मुद्दे पर जनता को जागरूक करने के लिए जोधपुर में पदयात्रा करेगी. उन्होंने बताया कि पदयात्रा गांधी मैदान से शुरू होकर गोल बिल्डिंग और जालोरी गेट होते हुए निर्धारित गंतव्य स्थल पर पहुंचेगी. बैठक में मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं विभिन्न पदाधिकारी मौजूद थे.
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राहुल नहीं बन सकते कभी पीएम: शहर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली में रैली फ्लॉप थी. राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा. भंसाली ने कहा कि रैली में काल्पनिक संसद, काल्पनिक रूप से सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. राहुल को काल्पनिक रूप से विवाह भी कर लेना चाहिए. लोकतंत्र में यह बचकाना हरकत है. हमारी पदयात्रा एक तरह से विपक्षी दलों के लिए सद्बुद्धि यात्रा होगी.
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