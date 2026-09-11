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किच्छा नगर पालिका चुनाव में महासंग्राम, भाजपा के संदीप अरोड़ा और कांग्रेस के राजेश सिंह किया नामांकन

भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने किया नामांकन ( ETV Bharat )