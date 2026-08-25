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उदयपुर विधायक ने खांजीपीर और आयड़ को बताया 'मिनी पाकिस्तान'...किया ये बड़ा दावा

विधायक ताराचंद जैन ने खांजीपीर और आयड़ क्षेत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है. यहां जानिए...

MLA Tarachand Jain
सभा को संबंधित करते विधायक ताराचंद जैन (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2026 at 5:09 PM IST

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उदयपुर: शहर विधायक ताराचंद जैन ने उदयपुर में आयोजित बीजेपी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में खांजीपीर को मिनी पाकिस्तान बता दिया. विधायक ने दावा किया कि एक समय इन इलाकों में अपराधियों का दबदबा था और अपराधी यहां शरण लेते थे. हालांकि, अब स्थिति में बदलाव आया है.

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जैन ने कहा कि उदयपुर शहर में प्रवेश के प्रमुख रास्तों में खांजीपीर और रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाला रास्ता शामिल है. उन्होंने खांजीपीर की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यह क्षेत्र अपराधियों की शरणस्थली के रूप में जाना जाता था. अब यहां डीएसपी कार्यालय शुरू हो गया है, जिससे पुलिस व्यवस्था मजबूत हुई है.

उदयपुर शहर विधायक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur)

विधायक ने अपराध के आंकड़ों का भी दावा किया. उन्होंने कहा कि यदि खांजीपीर पुलिस चौकी से पिछले 10 वर्षों के अपराध से जुड़े आंकड़े मंगवाए जाएं तो कुल अपराधों में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत रही होगी. उन्होंने आयड़ क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी पहले इसी तरह की परिस्थितियां थीं, लेकिन अब हालात धीरे-धीरे बेहतर हो रहे हैं.

सम्मेलन के दौरान विधायक ने पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत वे कटारिया के स्वागत के लिए पहुंचे थे. इस दौरान कटारिया ने मुखर्जी चौक में हुए विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि जिस काम की उम्मीद नहीं थी, उसे पूरा करके दिखाया गया है. नगर निगम चुनाव को लेकर भी ताराचंद जैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा.

पढ़ें : निकाय चुनाव: शहरी क्षेत्र में पिछड़ती रही है कांग्रेस, नगर निगम में अधिकांश बने भाजपा के बोर्ड

उन्होंने कहा कि बीजेपी शहर में मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है. जैन ने दावा किया कि कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी. उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वे विश्वास के साथ दो वार्डों के नाम भी नहीं बता सकते, जहां से उन्हें जीत की उम्मीद हो. टिकट वितरण को लेकर विधायक ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि पार्टी सभी समाजों के प्रतिनिधित्व और कार्यकर्ताओं की राय को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है. उन्होंने कहा कि टिकट चयन में किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा.

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WORKER CONFERENCE IN UDAIPUR
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