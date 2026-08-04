संत रविदास की 650वीं जयंती पर प्रदेश भाजपा ने शुरू किया समरसता संकल्प अभियान, काशी की पवित्र मिट्टी पहुंची जिलों तक
भाजपा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में झारखंड सहित पूरे देश में 'समरसता संकल्प अभियान' चला रही है.
Published : August 4, 2026 at 7:20 PM IST
रांची: भारतीय जनता पार्टी इन दिनों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर झारखंड सहित देशभर में समरसता संकल्प अभियान चला रही है. इसके तहत मंगलवार को रांची के कार्निवल बैंक्विट हॉल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर 29 जुलाई को काशी से संत रविदास जी की जन्मस्थली से लाई हुई मिट्टी को झारखंड के सभी सांगठनिक 30 जिलों में भेजा गया.
समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का कार्य कियाः राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम
इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि आज कई राष्ट्रविरोधी ताकतें भारत को भाषा, धर्म, जाति के नाम पर लड़वाने का प्रयास कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत के लिए समरसता का काम करने वाले वे सभी महापुरुष, संत, महात्मा, महर्षि हम सबके लिए पूजनीय हैं. उन्होंने बताया कि सन 1433 ई में जब भारत पर मध्यकाल का वर्चस्व था उस वक्त संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ. वे स्वामी संत रामानंद स्वामी जी के शिष्य बने और अपने क्षेत्रीय भाषा में दोहों और संदेशों के माध्यम से अपने धर्म और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया. उन्होंने अपनी लेखनी से न सिर्फ लोगों के मन में भक्ति भाव पैदा किया बल्कि देशभक्ति को भी बढ़ाने का प्रयास किया. उस वक्त पूरा भारत छुआछूत और समाज में हुए बंटवारे के दंश को झेल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जात-पात को खत्म करने और समरसता बनाए रखने की पहल की.
राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि संत रविदास की वाणी सुनने राजा, रानी, संत, महात्मा, तपस्वी, सभी लोग आते थे. उन्होंने बताया कि मध्यकाल में भारत में कई ऐसे संत हुए जिनके द्वारा समाज की समरसता को बनाए रखने की सकारात्मक पहल की गई. वहीं संत कबीर ने ही संत रविदास जी को संत शिरोमणि की उपाधि दी थी.
यूपी में संत रविदास जी का मंदिर बनाया जा रहा हैः दुष्यंत गौतम
उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार 38 एकड़ में संत रविदास जी के मंदिर का निर्माण करवा रही है. उन्होंने जालंधर में एयरपोर्ट का नाम बदलकर संत रविदास एयरपोर्ट कर दिया गया है. कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में संसद सत्र में भाग ले रहे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के द्वारा भेजे गए संदेश को प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने पढ़कर सुनाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस समरसता संकल्प अभियान को समरसता भाव के साथ अपनी भक्ति से हर घर पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के एक-एक कार्यकर्ता करेंगे. वहीं उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी.
समरसता संकल्प अभियान राज्य के हर गांव में जायेगा-बाबूलाल
समरसता संकल्प अभियान कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित करते हुए कहा कि जिला की टोली कलश को लेकर गांव गांव तक जाएंगे. यह हमारे लिए गर्व का विषय है. हम कार्यक्रम को भव्य रूप से करेंगे और समाज के हर वर्ग तक इस कलश को पहुंचाएंगे. उन्होंने कहा कि देश में आज जिस तरह से राष्ट्र विरोधी शक्तियां हमें आपस में लड़ा कर तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, इसके लिए जरूरी है कि हम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बताए संदेशों और उनकी वाणी का अनुसरण कर जीवन में उतारें. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन षड्यंत्रकारी लोगों के खिलाफ लड़ रही है. वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भारत के निर्माण के साथ समाज को एक साथ जोड़ने का काम भी कर रही है.
आध्यात्मिक जगत से दुनिया को अवगत करायाः पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित करते हुए कहा कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का यह देश आज के समय भारत के लिए पुनर्जागरण का है. हमारे देश में कई ऐसे संत हुए जिनके मार्गदर्शन से हमने आध्यात्मिक जगत से दुनिया को अवगत कराया है इसलिए भारत हमेशा से पूरे विश्व के लिए ज्ञान की धरती रही है. आज भी कई विदेशी भारत को समझने के लिए आते हैं. उन्होंने कहा कि 29 जुलाई से शुरू हुई और 20 फरवरी 2027 तक चलने वाले इस समरसता संपर्क अभियान को हम सब मिलकर पूरा करेंगे. जैसे संत रविदास ने गंगा की लहरों की तरह कभी रुके नहीं, ठीक उसी तरह हम सब उनके संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे. यह कार्य अपने मन की पवित्रता, सरलता के साथ करेंगे.
समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत 29 जुलाई 2026 को हुई
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अपनी संबोधन में कहा कि संत रविदास जी का संदेश आपसी भाईचारा, समाज की विकृतियों को दूर करने वाला और समाज को एकजुट होकर चलने वाला है. आज हमें यह संकल्प लेना है कि उनके बताए संदेश जन-जन तक पहुंचायें. इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत 29 जुलाई 2026 से की है ताकि आज देश में फैल रहे विसंगतियों को दूर किया जा सके.
संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि हमारे लिए अति गर्व का विषय है कि आज सावन के पहले मंगलवार को हम सभी संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के रज् को लेने आए हैं. पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की 650 वीं जयंती वर्ष को मनाया जा रहा है.
यह कार्यक्रम 20 फरवरी 2027 तक चलेगाः प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि 29 जुलाई 2026 से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 20 फरवरी 2027 तक चलेगा. प्रदेश की एक टोली ने 29 जुलाई को काशी से पवित्र रज् को झारखंड लाया था. जिसे आज जिला टोली के माध्यम से मंडल और टोला तक पहुंचना है, ताकि जन-जन तक संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के संदेशों को पहुंचाया जा सके. आज इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित हैं, जो यह बताते हैं कि आज भी हमारा समाज समरसता के मार्ग पर चल रहा है.
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