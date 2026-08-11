ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा में हंगामा, प्रश्नकाल की कार्यवाही ठप, छात्रों के लाठीचार्ज पर BJP का प्रदर्शन, सत्ता पक्ष ने भी की नारेबाजी

रांची: झारखंड विधानसभा के चौथे कार्य दिवस की शुरुआत हंगामे के साथ हुई. प्रश्नकाल की कार्यवाही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नारेबाजी की भेंट चढ़ गई. छात्रों के आंदोलन और 10 अगस्त को हुए घटनाक्रम को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए.

प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने आसन को 10 अगस्त को छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई घटना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आंदोलन में कुछ सामाजिक तत्व घुस गए थे. उन्होंने विपक्ष पर राज्य को अराजकता की स्थिति में ले जाने का आरोप लगाते हुए सरकार से 10 अगस्त के पूरे घटनाक्रम की जानकारी सदन में देने की मांग की.

BJP विधायक वेल में पहुंचे, पुलिस कार्रवाई की मांग

प्रदीप यादव के वक्तव्य के दौरान ही BJP के विधायक वेल में पहुंच गए. विपक्षी विधायकों ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. BJP विधायकों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. विपक्ष के विधायक लगातार वेल में नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद सदन का माहौल और गरमा गया.

विपक्ष के विरोध के जवाब में सत्ता पक्ष भी वेल में

हंगामा बढ़ता देख सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में पहुंच गए और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. सत्ता पक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया कि 10 अगस्त को छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन BJP ने हाईजैक कर लिया था. सत्ता पक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि छात्रों के आंदोलन को भटकाने के लिए पश्चिम बंगाल से असामाजिक तत्वों को बुलाया गया था. इस दौरान दोनों पक्षों के विधायक आमने-सामने रहे और सदन में लगातार नारेबाजी होती रही.