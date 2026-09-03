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बाड़मेर में प्रत्याशी के नामांकन वापसी को लेकर हंगामा, आपस में भिड़े भाजपा और आरएलपी कार्यकर्ता

भाजपा और आरएलपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े: इन आरोपों पर भाजपा का साफ कहना है कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की गई है, प्रत्याशी ने अपनी मर्जी से उपखंड कार्यालय पहुंचकर फॉर्म वापस लिया है. गुरुवार को जब प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेने पहुंचा, उस समय उपखंड कार्यालय के आगे भाजपा और आरएलपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. मामले को बढ़ता देख बाड़मेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य और डीएसपी बुद्धाराम बिश्नोई सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और सभी लोगों को उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने से हटाकर मामले को शांत करवाया.

बाड़मेर: नगर निकाय चुनाव के नाम वापसी के अंतिम दिन गुरुवार को बाड़मेर में उपखंड कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. इससे पूरा माहौल गर्मा गया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर पूरे मामले को शांत करवाया. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरएलपी के वार्ड संख्या 43 के प्रत्याशी को डरा-धमकाकर जबरदस्ती उसका फॉर्म उठवाया.

आरएलपी जिलाध्यक्ष के गंभीर आरोप: आरएलपी के जिलाध्यक्ष जलाराम का कहना है कि वॉर्ड नंबर 43 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी धर्माराम प्रजापत के पीछे भाजपा के लोग कल रात से घूम रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें प्रलोभन देने का भी प्रयास किया, बावजूद इसके उन्होंने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आज प्रत्याशी को जबरदस्ती उठाकर यहां लाया गया. उन्होंने कहा कि इस बात का हम विरोध कर रहे थे, तभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ झगड़ा किया, हमारी पार्टी के लोगों के हाथापाई की.

भाजपा नेता ने किया आरोपों का खंडन: भाजपा नेता स्वरूपसिंह खारा ने कहा कि आरएलपी के लोग एसडीएम ऑफिस से जबरदस्ती प्रत्याशी उठाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे. उन्होंने कहा कि ऐसी गुंडागर्दी कौन बर्दाश्त करेगा?. खारा ने कहा कि प्रत्याशी ने एसडीएम कोर्ट में पेश होकर अपनी इच्छा से नामांकन वापस लिया. अपहरण करके ले जाने के आरोपों को खारिज करते हुए खारा ने कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं की गई. प्रत्याशी खुद अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठकर आया है, अगर वह जबरदस्ती आता, तो अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लेता.

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Barmer)

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने की शांति बनाए रखने की अपील: इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने कहा कि प्रत्याशी मजबूत और टिकाऊ होने चाहिए ताकि ऐसी नौबत ही न आए, फिर भी कोई प्रत्याशी अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपना नामांकन वापस लेना चाहता है या नहीं चाहता है, वह प्रक्रिया शांतिपूर्ण होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और साथ ही उन्होंने दोनों पार्टियों से अपील की कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें.

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