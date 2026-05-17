ETV Bharat / state

पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई के लिए बीजेपी सरकार दोषी: कांग्रेस

सरगुजा: तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. विपक्ष ने अंबिकापुर में कहा कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है. कांग्रेस ने कहा कि तेल की जनता और ट्रांसपोर्टर दोनों तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं. तेल की कीमतों को सरकार ने बढ़ा दिया है. विपक्ष ने कहा कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है. पूर्व मंत्री ने प्रेम साय सिंह ने कहा कि तेल की कीमतों को बढ़ाकर केंद्र ने जनता को बड़ी तकलीफ दी है.

महंगाई के लिए केंद्र सरकार दोषी-कांग्रेस

कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे डॉ प्रेम साय सिंह ने कहा, " किसान से लेकर आम आदमी तक तेल की कीमतों के बढ़ने से परेशान है. अब हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं. रोजमर्रा की जरुरतों को पूरा करने में लोगों का पैसा पहले से ज्यादा लग रहा है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद दाम बढ़ाना देश की जनता के साथ धोखा है. विपक्ष ने कहा कि पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि हमारे पास तेल का पर्याप्त भंडार है. देश की जनता को मुश्किल नहीं आने देंगे. लेकिन अब क्या हो गया. विपक्ष ने कहा कि जब सबकुछ कंट्रोल में था तो कीमतें कैसे बढ़ गई. विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से दाम बढ़े हैं.