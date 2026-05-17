पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई के लिए बीजेपी सरकार दोषी: कांग्रेस
पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह ने कहा, युद्ध के चलते महंगाई नहीं बढ़ी, बीजेपी की नाकामियों के चलते लोग परेशान हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 11:21 AM IST
सरगुजा: तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. विपक्ष ने अंबिकापुर में कहा कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है. कांग्रेस ने कहा कि तेल की जनता और ट्रांसपोर्टर दोनों तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं. तेल की कीमतों को सरकार ने बढ़ा दिया है. विपक्ष ने कहा कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है. पूर्व मंत्री ने प्रेम साय सिंह ने कहा कि तेल की कीमतों को बढ़ाकर केंद्र ने जनता को बड़ी तकलीफ दी है.
महंगाई के लिए केंद्र सरकार दोषी-कांग्रेस
कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे डॉ प्रेम साय सिंह ने कहा, " किसान से लेकर आम आदमी तक तेल की कीमतों के बढ़ने से परेशान है. अब हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं. रोजमर्रा की जरुरतों को पूरा करने में लोगों का पैसा पहले से ज्यादा लग रहा है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद दाम बढ़ाना देश की जनता के साथ धोखा है. विपक्ष ने कहा कि पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि हमारे पास तेल का पर्याप्त भंडार है. देश की जनता को मुश्किल नहीं आने देंगे. लेकिन अब क्या हो गया. विपक्ष ने कहा कि जब सबकुछ कंट्रोल में था तो कीमतें कैसे बढ़ गई. विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से दाम बढ़े हैं.
हम केंद्र की गलत नीतियों को लेकर आवाज उठाते रहेंगे. जनता के बीच जाकर ये बताते रहेंगे कि कैसे केंद्र ने महंगाई बम उनपर फोड़ा है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारत में तेजी से बेरोजगारी दर बढ़ रही है. बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों की हालत भी हमसे अच्छी है. केंद्र सरकार सिर्फ युवाओं को नौकरी देने के नाम पर बहका रही है: डॉ प्रेम साय सिंह, पूर्व मंत्री
पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी
विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी केंद्र सरकार को कोई सलाह देते हैं तो उसे सुना नहीं जाता है. विपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो इस मुद्दे पर समन्वय बनाने के लिए सभी दलों के साथ बैठक करता. लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया. जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया. विपक्ष ने कहा कि तेल का जहां भंडारण किया जाता है वहां पर अगर तेल पर्याप्त मात्रा में जमा किया जाता तो आज ऐसा स्थिति नहीं आती.
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