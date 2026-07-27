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चित्तौड़गढ़: महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ का आरोप, भाजपा ने मंडल अध्यक्ष को बर्खास्त किया

चित्तौड़गढ़: जिले के पारसोली थाने में एक महिला शिक्षका ने एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने छेड़छाड़ तथा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी भाजपा नेता बताया गया है. इधर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार शाम को आदेश जारी कर राकेश पितलिया को चित्तौड़गढ़ जिले के भाजपा कमांड मंडल के अध्यक्ष पद से हटा दिया है.

पारसोली थानाधिकारी आशुतोष चारण ने बताया कि पुलिस थाने पर एक युवती ने रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि वह अपने किराए के घर पर सोई हुई थी. इस दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की. युवती थाने पर रिपोर्ट देने पहुंची तब आरोपी भी थाने पर आ गया. लोगों की भीड़ को देखते हुए बेगूं डिप्टी अंजली सिंह भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर पारसोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली है. इस मामले की जांच बेगूं डिप्टी अंजली सिंह की और से की जा रही है.

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