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चित्तौड़गढ़: महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ का आरोप, भाजपा ने मंडल अध्यक्ष को बर्खास्त किया

चित्तौड़गढ़ के पारसोली में महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ के आरोप में भाजपा नेता पर मामला दर्ज.

Woman Teacher Molestation case
भाजपा जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 8:38 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के पारसोली थाने में एक महिला शिक्षका ने एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने छेड़छाड़ तथा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी भाजपा नेता बताया गया है. इधर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार शाम को आदेश जारी कर राकेश पितलिया को चित्तौड़गढ़ जिले के भाजपा कमांड मंडल के अध्यक्ष पद से हटा दिया है.

पारसोली थानाधिकारी आशुतोष चारण ने बताया कि पुलिस थाने पर एक युवती ने रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि वह अपने किराए के घर पर सोई हुई थी. इस दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की. युवती थाने पर रिपोर्ट देने पहुंची तब आरोपी भी थाने पर आ गया. लोगों की भीड़ को देखते हुए बेगूं डिप्टी अंजली सिंह भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर पारसोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली है. इस मामले की जांच बेगूं डिप्टी अंजली सिंह की और से की जा रही है.

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कमांड मंडल अध्यक्ष को किया पदमुक्त: इधर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर कमांड मंडल अध्यक्ष राकेश पितलिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के कारण उन्हें न्यायालय से निर्दोष सिद्ध होने तक संगठन के कमांड मंडल अध्यक्ष पद से पदमुक्त कर दिया है. इस संबंध में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मनोज पारीक ने बताया कि भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी ने आगामी आदेश तक पितलिया को पद से हटा दिया है. साथ ही कमांड मंडल के संगठनात्मक कार्यों के संचालन के राजेन्द्र सिंह राणावत (बबलू), पूर्व सरपंच मोतीपुरा को मंडल संयोजक नियुक्त किया है. वे तत्काल प्रभाव से मंडल के संगठनात्मक कार्यों का दायित्व संभालेंगे.

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