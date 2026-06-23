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रांची में बलिदान दिवस पर याद किए गए जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीजेपी नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धासुमन

बीजेपी नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि ( Etv Bharat )