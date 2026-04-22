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हरियाणा बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों का ऐलान किया, पंचकूला से श्यामलाल बंसल, अंबाला से अक्षिता सैनी, सोनीपत से राजीव जैन को मौका

हरियाणा बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों का ऐलान किया ( Etv Bharat )