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हरियाणा बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों का ऐलान किया, पंचकूला से श्यामलाल बंसल, अंबाला से अक्षिता सैनी, सोनीपत से राजीव जैन को मौका

हरियाणा बीजेपी ने पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के लिए मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है.

BJP releases list of mayoral candidates for Panchkula Sonipat Ambala Municipal Corporations
हरियाणा बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों का ऐलान किया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 22, 2026 at 6:17 PM IST

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Updated : April 22, 2026 at 6:48 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ : पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के लिए मेयर उम्मीदवारों की बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है. हालांकि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की लिस्ट देरी से जारी हुई है.

बीजेपी की मेयर उम्मीदवारों की सूची जारी : हरियाणा बीजेपी ने पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के लिए मेयर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. लिस्ट के मुताबिक सोनीपत से राजीव जैन बीजेपी के मेयर कैंडिडेट होंगे, जबकि अंबाला से अक्षिता सैनी बीजेपी की मेयर कैंडिडेट होंगी. वहीं श्यामलाल बंसल को पंचकूला से बीजेपी के मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है.

BJP releases list of mayoral candidates for Panchkula Sonipat Ambala Municipal Corporations
अंबाला से अक्षिता सैनी (Etv Bharat)

मेयर प्रत्याशियों को जानिए : राजीव जैन और श्यामलाल दोनों ही वैश्य समुदाय से आते हैं. सोनीपत के रहने वाले राजीव जैन निगम मेयर उपचुनाव में मेयर बने थे और इस बार दोबारा फिर भाजपा ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है. राजीव जैन हरियाणा सरकार में सरकार के पूर्व मीडिया सलाहकार रहे है. श्यामलाल बंसल तीन बार कालका सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वे जीत नहीं सके. अक्षिता सैनी के परिवार का जुड़ाव आरएसएस से रहा है. अक्षिता सैनी 32 साल की हैं और 7 साल की बेटी की मां हैं. उनके पति कुलदीप सैनी गुजरात के जामनगर में टीचर हैं.

BJP releases list of mayoral candidates for Panchkula Sonipat Ambala Municipal Corporations
सोनीपत से राजीव जैन बने बीजेपी मेयर प्रत्याशी (Etv Bharat)
BJP releases list of mayoral candidates for Panchkula Sonipat Ambala Municipal Corporations
पंचकूला से श्यामलाल बंसल (Etv Bharat)

कांग्रेस पहले हो घोषित कर चुकी उम्मीदवार : वहीं कांग्रेस ने अंबाला से कुलविंदर कौर, सोनीपत से कमल दीवान और पंचकूला से सुधा भारद्वाज को अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है. सोनीपत से कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार कमल दीवान को साल 2025 में हुए उपचुनाव में भी टिकट दिया गया था, लेकिन वे भाजपा उम्मीदवार राजीव जैन से हार गए थे. कमल दीवान सोनीपत के ही रहने वाले हैं और पंजाबी हैं. उनका परिवार लंबे अरसे से कांग्रेस से जुड़ा रहा है. अंबाला नगर निगम में कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार कुलविंदर कौर सैनी समाज से आती हैं. उनके पति कृपाल सिंह कांग्रेस के नेता हैं और सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं. कृपाल सिंह का प्रॉपर्टी का कारोबार है. वहीं सुधा भारद्वाज कांग्रेस की जुझारू, कर्मठ एवं समर्पित नेत्री हैं, जिन्होंने संगठन को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

नगर निगमबीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी
अंबाला अक्षिता सैनीकुलविंदर कौर
पंचकूला श्यामलाल बंसलसुधा भारद्वाज
सोनीपतराजीव जैनकमल दीवान

चुनाव का शेड्यूल -

नामांकन21 से 25 अप्रैल तक
नामांकन पत्रों की जांच27 अप्रैल
नाम वापसी 28 अप्रैल
वोटिंग 10 मई (सुबह 8 से 6 बजे)
जरूरत पड़ने पर दोबारा मतदान12 मई
मतगणना 13 मई
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हरियाणा बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों का ऐलान किया (Etv Bharat)

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Last Updated : April 22, 2026 at 6:48 PM IST

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