चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, 23 वार्डों में उतारे उम्मीदवार
BJP List for CMC Election : चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने 23 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है.
Published : November 27, 2026 at 3:09 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 3:28 PM IST
चंडीगढ़ : नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है. 23 वार्डों में बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं. मौजूदा मेयर सौरभ जोशी वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ेंगे.
बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट : भाजपा की तरफ से जारी लिस्ट में वार्ड नंबर 1 से गुरविंदर सिंह को उतारा गया है. इसके अलावा, वार्ड नंबर 4 से रवीन्द्र लोहाट को उतारा गया है, वार्ड नंबर 6 से जगतार सिंह ढिल्लों, वार्ड नंबर 7 से अरविंद सिंह, वार्ड नंबर 8 से किरण सिंह और वार्ड नंबर 10 से देवेंद्र बाबला को टिकट दिया गया है. वार्ड नंबर 11 से सुमिता कोहली, वार्ड नंबर 12 से सौरभ जोशी, वार्ड नंबर 13 से सुखजीवन कौर, वार्ड नंबर 16 से रोहित घावरी, वार्ड नंबर 17 से एडवोकेट मीनाक्षी सिंह और वार्ड नंबर 18 से राजेश कुमार गुप्ता (बिट्टू) चुनाव लड़ेंगे. वहीं, वार्ड नंबर 20 से अभय झा, वार्ड नंबर 21 से सुनीता कौर, वार्ड नंबर 22 से दीपक शर्मा, वार्ड नंबर 24 से दीपक महाजन, वार्ड नंबर 26 से रेखा सूद, वार्ड नंबर 27 से गुरबक्श रावत, वार्ड नंबर 28 से अमित मिश्रा और वार्ड नंबर 29 से प्रिया वहरोत्रा को प्रत्याशी घोषित किया गया है.इसके अलावा वार्ड नंबर 33 से कंवरजीत सिंह राणा, वार्ड नंबर 34 से भूपेंद्र शर्मा और वार्ड नंबर 35 से राजिंदर कुमार शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है.
जल्द जारी होगी दूसरी लिस्ट : चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके अरुण सूद ने बताया है कि दिल्ली हाई कमान की ओर से नगर निगम चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी गई है. वहीं उन्होंने साफ किया कि इस लिस्ट में अकाली दल के किसी भी सदस्य को सीट नहीं दी गई है. दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी होगी जिसमें अकाली दल के सदस्य को सीट मिल सकती है.
AAP भी जारी कर चुकी लिस्ट : : आम आदमी पार्टी ने 13 नवंबर को नगर निगम चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. पहली सूची में दिदार सिंह, गुरप्रीत कौर लाड्डी, कुलदीप कुमार, राधिका धींगरा, अंजू कात्याल, ओंकार सिंह औलख, अजीत सिंह, सतनाम कौर और अरुण प्रभा खुर्चा को टिकट दिया गया है. 9 उम्मीदवारों में मौजूदा पार्षद अंजू कात्याल ही एकमात्र वर्तमान पार्षद हैं, बाकी 8 नए चेहरे हैं. वहीं 23 नवंबर को 8 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी. वार्ड नंबर 6 से तलविंदर सिंह, वार्ड नंबर 8 से सुखवंत कौर और वार्ड नंबर 13 से अंजू सेठी को चुनाव मैदान में उतारा गया है. इसी तरह वार्ड नंबर 14 से श्री राम जायसवाल, वार्ड नंबर 17 से बिंदु बाला गर्ग और वार्ड नंबर 19 से ललित मोहन को टिकट दिया गया है. वहीं वार्ड नंबर 26 से सतविंदर कौर और वार्ड नंबर 34 से नरेंद्र भाटिया आप के उम्मीदवार होंगे.
चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद : चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 निर्वाचित पार्षद हैं. 2021 के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी(AAP) ने 14, भाजपा(BJP) ने 12, कांग्रेस ने 8 और अकाली दल ने 1 सीट जीती थी. कार्यकाल के दौरान दल-बदल के कारण अब भाजपा के पास 18, कांग्रेस के पास 10 और आम आदमी पार्टी के पास 7 पार्षद रह गए हैं, जबकि अकाली दल का कोई पार्षद नहीं है.
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का पूरा शेड्यूल:
- 26 नवंबर से नामांकन
- 3 दिसंबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख
- 4 दिसंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच
- 7 दिसंबर तक वापस ले सकेंगे नामांकन
- 23 दिसंबर को होगा मतदान
- 26 दिसंबर को होगी मतगणना
- 31 दिसंबर तक पूरी होगी चुनाव प्रक्रिया
चंडीगढ़ नगर निगम से जुड़ी जरूरी जानकारी :
चंडीगढ़ में कितने वार्ड हैं ? : चंडीगढ़ में कुल 35 वार्ड हैं जिसमें चुनाव होना है.
चंडीगढ़ में कुल कितने वोटर ? : चंडीगढ़ में कुल 4,60,209 वोटर हैं जो पार्षदों की किस्मत का फैसला करेंगे.
कौन से वार्ड में सबसे ज्यादा वोटर ? : चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 28 में 27,281 मतदाता हैं.
वार्ड में एससी आरक्षण की स्थिति : 7 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जिसमें 3 एससी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.
सामान्य वार्ड कितने ? : चंडीगढ़ में 19 वार्ड सामान्य श्रेणी में रखे गए हैं.
सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण : सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 9 वार्ड आरक्षित हैं.
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