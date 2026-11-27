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चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, 23 वार्डों में उतारे उम्मीदवार

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है. 23 वार्डों में बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं. मौजूदा मेयर सौरभ जोशी वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ेंगे.

बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट : भाजपा की तरफ से जारी लिस्ट में वार्ड नंबर 1 से गुरविंदर सिंह को उतारा गया है. इसके अलावा, वार्ड नंबर 4 से रवीन्द्र लोहाट को उतारा गया है, वार्ड नंबर 6 से जगतार सिंह ढिल्लों, वार्ड नंबर 7 से अरविंद सिंह, वार्ड नंबर 8 से किरण सिंह और वार्ड नंबर 10 से देवेंद्र बाबला को टिकट दिया गया है. वार्ड नंबर 11 से सुमिता कोहली, वार्ड नंबर 12 से सौरभ जोशी, वार्ड नंबर 13 से सुखजीवन कौर, वार्ड नंबर 16 से रोहित घावरी, वार्ड नंबर 17 से एडवोकेट मीनाक्षी सिंह और वार्ड नंबर 18 से राजेश कुमार गुप्ता (बिट्टू) चुनाव लड़ेंगे. वहीं, वार्ड नंबर 20 से अभय झा, वार्ड नंबर 21 से सुनीता कौर, वार्ड नंबर 22 से दीपक शर्मा, वार्ड नंबर 24 से दीपक महाजन, वार्ड नंबर 26 से रेखा सूद, वार्ड नंबर 27 से गुरबक्श रावत, वार्ड नंबर 28 से अमित मिश्रा और वार्ड नंबर 29 से प्रिया वहरोत्रा को प्रत्याशी घोषित किया गया है.इसके अलावा वार्ड नंबर 33 से कंवरजीत सिंह राणा, वार्ड नंबर 34 से भूपेंद्र शर्मा और वार्ड नंबर 35 से राजिंदर कुमार शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है.