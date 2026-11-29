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हेमंत सरकार के खिलाफ BJP ने जारी की 15 पन्नों की चार्जशीट, कवर पेज पर पीड़ित आदिवासी चेहरों की तस्वीर लगा बोला बड़ा हमला

15 पन्नों की चार्जशीट जारी करती बीजेपी ( ETV Bharat )

रांची: राज्य सरकार की वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शनिवार को रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार के खिलाफ 15 पृष्ठों की 'चार्जशीट' पुस्तिका जारी की. बीजेपी ने इस पुस्तिका को हेमंत सरकार के पिछले सात वर्षों (दोनों कार्यकाल मिलाकर) की लूट, झूठ, भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी का दस्तावेज करार दिया है.

चार्जशीट के कवर पेज पर सीएम हेमंत के साथ पीड़ित आदिवासी चेहरों की तस्वीरें