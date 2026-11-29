हेमंत सरकार के खिलाफ BJP ने जारी की 15 पन्नों की चार्जशीट, कवर पेज पर पीड़ित आदिवासी चेहरों की तस्वीर लगा बोला बड़ा हमला
झारखंड सरकार की वर्षगांठ पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने 15 पन्नों की चार्जशीट जारी की. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 29, 2026 at 12:49 PM IST
रांची: राज्य सरकार की वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शनिवार को रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार के खिलाफ 15 पृष्ठों की 'चार्जशीट' पुस्तिका जारी की. बीजेपी ने इस पुस्तिका को हेमंत सरकार के पिछले सात वर्षों (दोनों कार्यकाल मिलाकर) की लूट, झूठ, भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी का दस्तावेज करार दिया है.
चार्जशीट के कवर पेज पर सीएम हेमंत के साथ पीड़ित आदिवासी चेहरों की तस्वीरें
प्रदेश भाजपा द्वारा जारी की गई इस 15 पन्नों की चार्जशीट के मुख्य पृष्ठ (कवर पेज) पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ उन पीड़ित आदिवासी चेहरों को प्रमुखता से शामिल किया गया है, जिनके मामले राज्य में काफी सुर्खियों में रहे थे. इनमें निशा भगत, रूपा तिर्की, संध्या टोपनों, सोमा मुंडा, रामेश्वर मुर्मू और सूर्या हांसदा की तस्वीरें लगाई गई हैं. विमोचन कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा, राकेश प्रसाद, रांची विधायक सीपी सिंह, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल और मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे.
अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को सरकार ने लगाया पलीता- आदित्य साहू
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि आज राज्य सरकार अपनी वर्षगांठ मना रही है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिस सोच और सपने के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने झारखंड का गठन किया था, उसे इस सरकार ने पलीता लगा दिया है.
"भाजपा द्वारा जारी यह चार्जशीट हेमंत सरकार के सात वर्षों में लूट, झूठ, अव्यवस्था, अन्याय और शोषण का दस्तावेज है. यह कार्यकाल झारखंड के इतिहास में कुशासन, अराजकता, वादाखिलाफी, बेलगाम अपराध, युवाओं से छल और आदिवासी-मूलवासी समाज के साथ विश्वासघात के रूप में याद किया जाएगा. स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह बदहाल हैं."- आदित्य साहू, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड भाजपा
बिगड़ती कानून-व्यवस्था और प्रमुख घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा
चार्जशीट जारी करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सोरेन पार्ट-टू के दो वर्षों में राज्य की कानून-व्यवस्था और भी बदतर हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में थाना, विधायक आवास, जेल परिसर और पत्रकार तक सुरक्षित नहीं हैं. इस दौरान बीजेपी ने कई गंभीर घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया:
उसमें सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा से जुड़ा प्रकरण, गम्हरिया थाना परिसर में पुलिसकर्मी द्वारा एक असहाय महिला के साथ कथित दुष्कर्म का मामला, गोड्डा में मिशन के फादर पर आदिवासी महिलाओं को रोजगार का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराने के आरोप, होटवार जेल में एक युवक के साथ कथित सामूहिक यौन उत्पीड़न, पत्रकार अभिषेक भारती की गिरफ्तारी और उनके साथ हुई कथित पुलिसिया बर्बरता का मामला शामिल रहा.
SIR और MMDR का विरोध महज राजनीतिक नौटंकी
आदित्य साहू ने एसआईआर (SIR) और एमएमडीआर (MMDR) के मुद्दे पर राज्य सरकार के विरोध को पूरी तरह राजनीतिक नौटंकी और संविधान की भावना के विपरीत बताया. उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि झारखंड में सेस के नाम पर लूट की जा रही है और राज्य सरकार अवैध कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इन प्रक्रियाओं का विरोध कर रही है. उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति विरोधी रवैया अपनाने और तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी गंभीर आरोप लगाया.
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