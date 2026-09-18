UPI ट्रांजैक्शन चार्ज पर BJP क्षेत्रीय अध्यक्ष का बयान वायरल: कहा था - 'कहाँ टैक्स लगा है, कल तो हटाया था'
2000रु से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन चार्ज पर BJP क्षेत्रीय अध्यक्ष का बयान वायरल: बोले- 'कहाँ टैक्स लगा है, कल तो हटाया था'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 1:42 PM IST
कानपुर: व्यावसायिक UPI भुगतान पर प्रस्तावित चार्ज को लेकर छिड़ी बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में जब उनसे 2,000 रु से अधिक के व्यावसायिक UPI लेनदेन पर लगने वाले शुल्क के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से चार्ज लगने की बात से इनकार कर दिया. उनके इस बयान के सामने आने के बाद अब सियासी और व्यापारिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है.
'कल लगाया नहीं, हटाया था' वायरल हुआ वीडियो
वायरल वीडियो में जब भाजपा नेता रामकिशोर साहू से UPI चार्ज से जुड़ा सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "वह तो हट गया, कहां टैक्स लगा है. कल लगाया नहीं, हटाया था. " 2,000 रु से अधिक के डिजिटल भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर जहां एक तरफ पूरे देश के व्यापारी वर्ग में चिंता का माहौल है, वहीं सत्तारूढ़ दल के क्षेत्रीय स्तर के बड़े नेता का ऐसा जवाब अब विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है.
कांग्रेस का प्रदर्शन, व्यापारियों ने जताई चिंता
UPI शुल्क के इस मुद्दे को लेकर एक दिन पहले ही बुधवार को कानपुर के शिवाला बाजार में महानगर कांग्रेस ने स्थानीय दुकानदारों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था. कांग्रेस ने इस प्रस्तावित शुल्क को तुरंत वापस लेने की मांग की है.
वहीं व्यापारिक संगठनों ने भी इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने कहा था कि, यदि यह शुल्क लागू होता है तो इसका सीधा असर देशभर के लगभग 10 करोड़ और कानपुर के करीब 5 लाख छोटे-बड़े रिटेल कारोबारियों पर पड़ेगा.
सियासी हलचल तेज, सोशल मीडिया पर घिरे नेताजी
फिलहाल डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले प्रस्तावित चार्ज को लेकर बहस लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे समय में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा "कहां टैक्स लगा है" कहना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. विपक्षी दल इस वायरल वीडियो पर भाजपा नेताओं की जानकारी और जमीनी मुद्दों के प्रति उनकी संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे हैं.