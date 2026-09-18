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UPI ट्रांजैक्शन चार्ज पर BJP क्षेत्रीय अध्यक्ष का बयान वायरल: कहा था - 'कहाँ टैक्स लगा है, कल तो हटाया था'

भारतीय जनता पार्टी के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: व्यावसायिक UPI भुगतान पर प्रस्तावित चार्ज को लेकर छिड़ी बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जब उनसे 2,000 रु से अधिक के व्यावसायिक UPI लेनदेन पर लगने वाले शुल्क के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से चार्ज लगने की बात से इनकार कर दिया. उनके इस बयान के सामने आने के बाद अब सियासी और व्यापारिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है. 'कल लगाया नहीं, हटाया था' वायरल हुआ वीडियो वायरल वीडियो में जब भाजपा नेता रामकिशोर साहू से UPI चार्ज से जुड़ा सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "वह तो हट गया, कहां टैक्स लगा है. कल लगाया नहीं, हटाया था. " 2,000 रु से अधिक के डिजिटल भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर जहां एक तरफ पूरे देश के व्यापारी वर्ग में चिंता का माहौल है, वहीं सत्तारूढ़ दल के क्षेत्रीय स्तर के बड़े नेता का ऐसा जवाब अब विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है. भाजपा के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू. (ईटीवी भारत)